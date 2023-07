El próximo 7 de agosto el presidente Gustavo Petro cumplirá un año como Presidente de Colombia y los ministros que posesionó en ese momento para que lo acompañaran en este primer tramo han cambiado bastante. Tanto así, que tras los movimientos que se han presentado en este momento se rompió la paridad de género.



(En contexto: Tensión en el Gobierno: se agita fantasma de nuevo remezón en el gabinete)

A la fecha se han registrado dos remezones ministeriales (uno en febrero y otro en abril) y cada día se avivan más las versiones de un posible tercer sacudón en el gabinete para el segundo año de administración de Petro.



Como lo contó EL TIEMPO, en el pasado consejo de ministros que se realizó el 25 de julio hubo tensión en Casa de Nariño. Varias fuentes señalan que en dicho encuentro hubo un llamado de atención del Presidente a sus funcionarios. Incluso se habla que

se hizo una advertencia de que en promedio ha salido un ministro por cada mes de gobierno.



Y es que el año que viene es clave, especialmente por las reformas sociales (salud, pensión, educación) que el Ejecutivo planea salvar y sacar a flote. En este proceso los ministros son claves para defender los proyectos y negociar con el Congreso.

¿Qué ministros de Petro podrían estar en riesgo de salir?

Entre los ministros que podrían estar en riesgo de salir está el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco. Lo anterior por los resultados del 20 de julio en los cuales el Gobierno no logró que el Senado escogiera como presidente al candidato que tenía el respaldo del Ejecutivo. Es decir, a Angélica Lozano, a quien no le bastaron los votos del Pacto Histórico y los liberales para ganar.



Aunque Velasco intentó negociar y sumar votos para Lozano, finalmente quien se llevó la victoria fue Iván Name, el senador de la Alianza Verde que respaldaron partidos opositores e independientes.



Pese a esto, cercanos al ministro Velasco le dijerno a este diario que de ninguna manera el Presidente lo cuestionó en el consejo de ministros y que todo se trataría de rumores de dos viejos conocidos de la política que quieren el cargo. Incluso, estos aseguran que Gustavo Petro lo respaldó, destacó lo logrado en la Cámara con la victoria de Andrés Calle y habló que el resultado contrario de la instalación tuvo que ver con “fuego amigo” en el Pacto Histórico y la Alianza Verde.



(Puede leer: Iván Name: 'Velasco es un líder tradicional derrotado que lo acogieron en el Gobierno')

Luis Fernando Velasco en el Congreso de la República.

Ahora bien, hay versiones que indican que posiblemente Roy Barreras podría estar sonando para ese cargo, lo cual afectaría la diplomacia en Reino Unido porque fue nombrado como jefe de misión allá, pero no ha empezado a ejercer el rol pese a que ya tiene el beneplácito. Esto no ha sido confirmado.



Y hablando de diplomacia, otro ministro que estaría sonando para salir es el canciller Álvaro Leyva. Movimientos al interior de su cartera han también intensificado la versión de que podría haber cambios en la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Fuentes que conocen el funcionamiento de la Cancillería le han dicho a este diario un cambio que se planea hacer en las direcciones del Ministerio empieza a dar luces de un posible cambio de Leyva.



Se trata de la próxima salida de la directora de Talento Humano Silvia Carrizosa, quien es una de las manos derechas del canciller Leyva. Carrizosa es una funcionaria con bastante poder al interior del Ministerio, ya que por su escritorio pasan todas las decisiones respecto a los nombramientos y también las sanciones a diplomáticos.



Ella fue la que firmó, por ejemplo, la sanción al exembajador Armando Benedetti por salir de Caracas, Venezuela, sin una justificación válida y por esa razón, le descontaron 15 días de su salario.



(En contexto: Este es el documento completo con el que la Cancillería le suspendió pagos a Benedetti)

Canciller Álvaro Leyva.

Carrizosa, quien es abogada y especialista en políticas y asuntos internacionales, será nombrada como cónsul en Miami. Su hoja de vida fue publicada este 27 de julio en la página de Presidencia y reemplazaría al general William Salamanca, quien era cónsul en dicha ciudad estadounidense pero tuvo que volver porque fue nombrado como director de la Policía. Se trata de uno de los consulados más poderosos e importantes para Colombia.

Silvia Carrizosa.

Algunos señalan que este es un movimiento para que ante cualquier cambio del canciller, Carrizosa quede con un empleo fijo, pues un próximo ministro puede llegar a hacer cambios en estas direcciones, especialmente, la de talento humano.



Leyva, por su parte, ha adelantado importantes gestiones para la política exterior del país, pero no se ha salvado de las críticas. Varios cuestionan los resultados, por ejemplo, que tuvo la conferencia internacional que se hizo en Bogotá para intentar descongelar diálogos entre oposición y chavismo. Eso no ha dado los frutos que se esperaban y el presidente Petro, incluso, aseguró hace poco en Bruselas que lo volverán a intentar.



También se le ha criticado por ciertos nombramientos y por la prioridad que le da a los temas de paz que han generado quejas por la falta de lineamientos en términos de política exterior.



EL TIEMPO ha intentado hablar con el canciller, pero no ha sido posible.

Ministra de Vivienda

En Presidencia, por otro lado, también hay molestia en cuanto a la ejecución de obras y programas en su primer año de mandato. A una semana de cumplir 365 días en la Casa de Nariño, el primer mandatario no habría estado a gusto con los balances presentados por los ministros.



El enfado habría sido por la supuesta baja ejecución en temas de vivienda, vías e infraestructura, así que otros ministros que podrían estar en la cuerda floja son la encargada de Vivienda, Catalina Velasco y de transporte, William Camargo, quien a propósito por estos días ha sido protagonista de la discusión pública por el debate y tensión entre Casa de Nariño debido a la construcción del metro de Bogotá.



(Puede leer: En medio del debate por el metro de Bogotá, se conoce una nueva alternativa de trazado)Pese a esto, Presidencia no confirma ningún cambio e incluso dicen que no se han contemplado cambios por el momento.

Los otros remezones del gabinete de Petro

El primero fue en febrero y allí salieron tres ministros: Patricia Ariza, de Cultura; Alejandro Gaviria, de Salud y María Isabel Urrutia, de Deportes. Llegaron a reemplazarlos Jorge Zorro, ministro encargado del Mincultura; Astrid Rodríguez, ministra del Deporte y Aurora Vergara, ministra de Educación.



El segundo fue en abril y allí salieron siete ministros: José Antonio Ocampo, de Hacienda; Cecilia López, de Agricultura; Alfonso Prada, Interior; Carolina Corcho, Salud; Arturo Luna, Ciencia; Sandra Urrutia, TIC y Guillermo Reyes, Transporte.



Mauricio Lizcano, si bien se fue de la dirección del Dapre, se quedó en el gobierno como nuevo ministro de las TIC reemplazando a Urrutia. Prada, por su parte, fue nombrado como embajador en Francia.



Por último está el caso de la exministra de Minas y Energía Irene Vélez, quien no salió en un remezón, sino que tuvo que renunciar tras resultar involucrada en dos escándalos que involucraban a su familia.



REDACCIÓN POLÍTICA