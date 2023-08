El presidente Gustavo Petro se encuentra en estos momentos reunido con la bancada del Partido Liberal. Representantes de la colectividad fueron citados en un encuentro en el marco del gran acuerdo nacional que viene adelantado el primer mandatario.



(Puede ver: ¿Dura afirmación de mintrabajo destruye la cordialidad de Petro con los empresarios?)

La colectividad roja es uno de los pocos partidos que se mantuvo de gobierno, con la Alianza Verde y el conjunto de partidos que hacen parte del Pacto Histórico. Antes de los liberales, el mandatario ya se había reunido con el Partido de la U.

En reunión con la bancada del Partido Liberal de la Cámara pic.twitter.com/u3kIwS9ecK — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 30, 2023

Al igual que con la última colectividad, la reunión se van a hacer dos reuniones, una con senadores y otras con representantes. Este miércoles se hizo esta última. Actualmente el partido liderado por César Gaviria tiene en sus filas un sector con bastante cercanía al Ejecutivo y otro que ha marcado distancias y es partidario del expresidente. En Cámara predomina el primer sector.



Por la bancada liberal participaron figuras como los representantes Carlos Ardila, Julián Peinado y entre otros. Por el lado del Ejecutivo, el mandatario estuvo acompañado del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de extracción liberal.



(Puede ver: Las razones del nombramiento fallido de Cielo Rusinque como jefa de gabinete)





En el marco del gran acuerdo nacional, el mandatario no solo se ha reunido con los partidos Liberal y la U. Este martes, el presidente recibió en la Casa de Nariño al Consejo Gremial. No obstante, en este caso, el ambiente no fue el mejor, como quedó registrado a la salida de los representantes de los distintos gremios.



Hasta el momento, la reunión del presidente con el Partido Liberal sigue en desarrollo. Se espera que a la salida los congresistas den declaraciones frente a su encuentro con el primer mandatario.