¿De qué hablarán el presidente Gustavo Petro y el mandatario chino, Xi Jinping?

En la madrugada de este miércoles 25 de octubre, hora Colombia, el presidente Gustavo Petro tenía prevista una reunión privada con el Presidente y Secretario general del Partido Comunista de la República Popular China, Xi Jinping.



Precisamente el mandatario llegó el lunes a Pekín para adelantar una visita de Estado tras recibir la invitación de su homólogo chino, pues desde Asia ven a Colombia como un aliado estratégico para el futuro y son varias las grandes compañías que tienen los ojos puestos en nuestro país.



(En contexto: Así será la agenda del presidente Petro en su segundo día en China)

Asimismo, China se convirtió en 2010 en el segundo socio comercial de nuestro país, después de Estados Unidos.



En dicho encuentro, que estaba programado en el Gran Salón del Pueblo de la capital china, se esperaba que ambos mandatarios dialogaran sobre la construcción de un plan para el crecimiento de las relaciones bilaterales y, posteriormente, se firmaran documentos de cooperación.



(Lea: ¿Qué es la Nueva Ruta de la Seda, uno de los temas del presidente Petro en China?)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro a su llegada a China Foto: Presidencia

“En los últimos años se ha observado un progreso fluido en el crecimiento de las relaciones entre China y Colombia y una cooperación práctica fructífera entre nuestros dos países. Tanto los chinos como los colombianos se han beneficiado de ello”, aseveró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, en un comunicado de prensa divulgado por la cancillería colombiana.



Asimismo, el presidente Petro esperaba hablar con el mandatario chino sobre la construcción del metro de Bogotá, el cual construye una compañía de ese país.



“Tengo una entrevista con el presidente chino el 25 de octubre y son temas de los que hablaremos –no solo de eso–, en Pekín. Veremos qué dice el jefe de Estado chino sobre estos temas, si nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico”, dijo el mandatario colombiano hace unas semanas, quien insiste en que el metro de la capital del país debe ser subterráneo y no elevado, como está planteado en el proyecto que ya está adjudicado.



(Otra noticia recomendada: ¿Por qué Laura Sarabia, directora del DPS, viajó a China con el presidente Petro?)



Y a su llegada al país asiático, periodistas colombianos le preguntaron al jefe de Estado si el metro de Bogotá estaría entre los temas de conversación y dijo que “obviamente está en el corazón de esa red ferroviaria”.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, en su llegada a China. Foto: Cortesía de la Embajada de China

No obstante, desde China ya le habrían manifestado al gobierno colombiano que este no es un tema para llevar a dicha reunión, pues no se trata de un asunto de Estado ni de interés para el presidente chino.

Otros temas claves de la visita del presidente Petro a China

A su llegada a China, el presidente Petro tuvo un breve diálogo con la prensa nacional que lo acompaña en la visita de Estado y dijo que el primer reto de su viaje a China está en superar el déficit comercial con ese país.



“Fuera de la importancia que obviamente tiene China en el orden mundial y la buena relación que tiene que construir Colombia alrededor de un mundo cada vez más multipolar (sic), pero en medio de eso, y en forma concreta, el déficit comercial de la balanza de Colombia en general se debe a un déficit con China. Así que superar ese déficit sería una de las mejores políticas económicas que se pudiera hacer en el país”, aseguró.



(Lo invitamos a leer: El presidente Gustavo Petro le solicita al CNE cumplir los fallos de los jueces)



De otro lago, el mandatario espera ajustar los tiempos de la deuda que tiene Colombia con el país asiático. “Tenemos, gracias a una muy mala política de endeudamiento en la época del covid, un sobreendeudamiento que podría mejorarse si se mejora el perfil de la deuda en términos de tiempos para el pago. Tenemos una deuda de corto plazo que prácticamente está ahogando las finanzas en estos tres años y que, si se pone como una deuda de largo plazo, podría disminuir esas afugias que hoy tiene el Presupuesto Nacional”, añadió el primer mandatario.

Facebook Twitter Linkedin

Xi Jinping, presidente de China. Foto: Justin Chin/Bloomberg

Y por último, el presidente Petro habló de lo estratégico que sería para el país hacer parte de la llamada nueva ruta de la seda.



“Tiene sus más y sus menos, es una política de construcción de infraestructuras en todo el mundo, pero que en el caso colombiano tiene un capítulo especial y es el vínculo entre el Oceano Pacífico y el Atlántico; pocos países lo tenemos, y eso nos hace prácticamente un puente del comercio mundial, que, más que un puente, podría ser una oportunidad para Colombia en términos del desarrollo de la infraestructura férrea, que hoy es vital”, aseveró Petro.



Añadió que “Colombia cometió un enorme error al destruir sus ferrocarriles y al pasarse a formas tecnológicas muchísimo más caras e ineficientes. Y, en esa medida, relanzar la red ferroviaria nacional tiene un sentido hoy, si la miramos como el puente comercial entre el Pacífico y el Atlántico”.



Además del encuentro con el presidente Chino, en la agenda de hoy también estaba previsto que el mandatario llevara una ofrenda floral al Mausoleo Salón Conmemorativo de Presidente Mao, el homenaje al histórico líder chino Mao Zedong. Asimismo, en la agenda del jefe de Estado se encontraba una reunión con el presidente de la Asamblea de la República Popular China, Zhao Leji.



Colombia, además, busca ampliar las exportaciones a China de productos de alta calidad como cafés especiales, flores, banano, aguacate y frutas tropicales como limón Tahití, pasifloras, mango, piña.



(Además: Presidente Gustavo Petro dijo que pagarán el 10 % a quienes denuncien compra de votos)

Facebook Twitter Linkedin

En la calle 72 con Avenida Caracas se está construyendo un deprimido que permitirá el flujo vehicular entre oriente y occidente. Allí estaría la última estación de la primera línea. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“Hemos empezado, recientemente, exportando carne de res, de cerdo, de pollo”, dijo el embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera.



Otro de los aspectos claves de la visita, informaron desde Presidencia, es conocer experiencias chinas en el manejo de los recursos. De allí la presencia de Laura Sarabia, exjefa de Gabinete y directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), quien hace parte de la comitiva presidencial para encargarse de este tema.



Con el mandatario viajaron, además, los ministros de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva; Transporte, William Camargo; TICS, Mauricio Lizcano; y el director del Dapre, Carlos Ramón González, quien ahora es la mano derecha del mandatario.



Se espera que el presidente Gustavo Petro regrese al país mañana para participar de las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre, de las cuales ha estado pendiente desde China.



Precisamente ayer informó desde allí que habrá recompensas para quienes informen sobre compra y venta de votos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA ​