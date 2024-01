Presidente Petro: 'Nos van a suspender ministros, eso ya lo vivimos en Bogotá'

Un par de horas después de que la Procuraduría suspendió al canciller Álvaro Leyva, el presidente Gustavo Petro, sin referirse directamente a este caso, aseguró que esa situación ya la vivió cuando fue alcalde de Bogotá.



"Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar la gente abandonada no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, democrático", dijo el jefe de Estado desde Guapi, Cauca.



Este miércoles, el Ministerio Público suspendió al ministro de Relaciones Exteriores por tres meses por presuntas irregularidades en el proceso de licitación en el contrato para la expedición de pasaportes.

Alvaro Leyva durante su intervención en el Consejo de Seguridad. Foto: ONU

Según la decisión, habría una falta disciplinaria del jefe de la diplomacia colombiana al haber declarado desierta la licitación de los pasaportes. Por esta caso, además, ya hay una demanda de Thomas Greg, que buscaba quedarse con el contrato, por 117 mil millones de pesos por daños y perjuicios por la declaratoria de desierta.



El ente de control señala, también, que Leyva no justificó el motivo que le impidiera la escogencia objetiva del contratista, teniendo en cuenta que el informe final de evaluación le otorgó un puntaje de 1.000 al proponente UT Pasaportes 2023 (el de Thomas Greg) y había recomendado adjudicar el contrato.

El Canciller, incluso, ya fue notificado de la decisión que lo saca del Palacio de San Carlos durante los próximos meses. No obstante, todavía no se ha pronunciado.



Por el momento, no hay claridad sobre quien asuma, aunque el cargo podría quedar en manos del vicecanciller Francisco Coy o la viceministra Elizabeth Taylor.



