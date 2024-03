Gustavo Petro defiende llegada de Bolívar al DPS: 'Es garantía de transparencia'

El presidente Gustavo Petro salió en defensa del nombramiento de Gustavo Bolívar en el Departamento de Prosperidad Social, quien llega a esa entidad en reemplazo de Laura Sarabia, ahora directora del Dapre.



"Pierre García no fue criticado por haber sido un parlamentario fungiendo de tecnócrata. Dirigió el DPS de Duque y se lo robó", dijo el jefe de Estado, a propósito de que García es señalado por la Fiscalía de liderar una red de corrupción para direccionar contratos.



"Gustavo Bolívar es garantía de transparencia, dirigirá el DPS del gobierno del cambio", agregó.



Una de las críticas a Bolívar fue porque cuando renunció al Congreso afirmó que el salario como senador no le alcanzaba para vivir, teniendo en cuenta que tenía muchas deudas.

De hecho, salió del Capitolio para trabajar en unos proyectos como libretista, pues el nombrado director del DPS es escritor y es recordado por obras como 'Sin tetas no hay paraíso'.



Pero ante las críticas, aseguró que donará su salario, tal y como lo hacía cuando fue senador.

Gustavo Bolívar. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"Si vuelvo a trabajar por mi país es porque ya volví a hacer grandes ahorros con mi trabajo de escritor. Tanto que volveré a donar mi salario porque jamás viviré de la teta del Estado", afirmó.



Quien también se pronunció sobre este nombramiento fue el senador independiente Humberto de la Calle.



"Habrá gente que se moleste. Pero mi compromiso es no tragar entero. Podrá discutirse si Gustavo es el hombre para su nuevo cargo. Pero en lo que he observado de su vida pública, y lo he vivido como antagonista, me ha parecido un tipo correcto. Y hay que dejarle un espacio. Puede hacerlo bien. Descalificar de entrada a quienes piensan distinto, por pensar distinto, es una práctica nociva", dijo el congresista en su cuenta de X.



