Presidente Gustavo Petro: 'La extrema derecha sabotea la reforma de la salud'

El presidente Gustavo Petro salió, una vez más, en defensa de la polémica reforma de la salud que su gobierno presentó al Congreso de la República hace un año y que está pendiente del inicio de su tercer debate en la Comisión VII del Senado.



En un extenso mensaje publicado en la mañana de este lunes 19 de febrero en su cuenta de X, el mandatario dijo que "la derecha colombiana dice que lo que hay es que darle más dinero público a este barril sin fondo que construyeron desde 1993 y que llaman sistema de salud" y recordó los principios de su proyecto.



Según el mandatario, se construyó un sistema de intermediación privada de recursos públicos para construir un mercado en la salud que dejó la red pública hospitalaria de todo el país destruida y a la mayoría de los colombianos sin una adecuada atención.



El presidente Gustavo Petro con el texto de la reforma de la salud. Foto: Presidencia

"El faltante dice la Contraloría, es de 25 billones de pesos desde que se obligó a crear en las EPS las reservas técnicas como toda aseguradora debe hacer, cosa que evadieron, y en la deuda que no pagan a los hospitales y clínicas, dato que no está traído a valor presente, subvalorándolo", complementó el mandatario.



El jefe de Estado añadió que "los recursos públicos se volvieron patrimonio de los dueños y/o administradores de más de 130 EPS que se crearon en el tiempo. Se transformaron en jets privados, campos de golf, casas lujosas, clínicas privadas localizadas en las zonas más pudientes del país, en armas de paramilitares, en fondos clandestinos electorales y dejaron millones de personas muertas que se podían salvar con la tecnología adecuada".



Frente a eso, el mandatario resaltó las virtudes de su reforma de la salud, que llegó al Congreso en febrero del 2023, pero un año después solo ha superado sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes.



En primer lugar, el presidente Petro resaltó que se busca "crear un sistema fuerte preventivo público a escala nacional. La prevención y la inversión fuerte en los determinantes de la salud y la prevención y atención primaria disminuye la enfermedad y abarata el costo público del derecho a la salud".



Agregó que también se eliminará la intermediación financiera, girando directamente los recursos al sistema clínico y hospitalario.

Aprobación de la reforma de la salud en la Cámara. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Y, por último, destacó que se busca aumentar el número de personal trabajando en la fuerza de la salud, mejorando sus salarios y estabilidad y aumentando la oferta educativa en todo el país.



"La extrema derecha sabotea el proyecto buscando que la intermediación privada financiera se mantenga y aumenten los dineros públicos hacia ella", señaló el jefe de Gobierno.



El mandatario reiteró que en Colombia hay personas que no acceden a derechos como la salud, educación y pensiones "simplemente a vivir en uno de los países más desiguales de la tierra que se han construido".

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

"Con justicia y decisión popular se puede corregir este entuerto histórico o él nos llevará simplemente a la violencia. Mantener el subsidio a la extracción en grande del carbón, contraviniendo a la humanidad, permitiendo la deducibilidad de las regalías, o impidiendo las reformas sociales, no es el camino. Detener el cambio necesario solo nos hundiría en la violencia", complementó el mandatario.



Y remató su mensaje haciendo alusión al acuerdo nacional del que viene hablando desde el 20 de julio del 2023, cuando instaló el actual período legislativo.



"Es por esto que propusimos un acuerdo nacional en el que estamos decididos. No es para cooptar el gobierno a más de lo mismo, o porque nos de temor de la extrema derecha violenta, o para detener las reformas; es para transformar lo que ya no nos sirve y pasar a una fase más justa y productiva como sociedad humana", remató el mandatario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA