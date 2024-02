Panamericanos: Presidente Petro dice que responsabilidad 'nos cae a los dos gobiernos'

El presidente Gustavo Petro aseguró en la tarde de este sábado 3 de febrero que la responsabilidad de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos es compartida con el gobierno del presidente Iván Duque.



Es el primer pronunciamiento del jefe de Estado en el cual reconoce que su gobierno tuvo responsabilidad en la pérdida de la sede de las justas deportivas que se iban a realizar en Barranquilla en 2027.



(Además: El presidente Gustavo Petro arremetió contra el fiscal Francisco Barbosa)

"Me parece bien. Nos cae a los dos gobiernos responsabilidad en relación a los Juegos Panamericanos", aseveró el mandatario en su cuenta de la red social X.



(Lea: Culpar a otros no es gobernar: exdirector del Dapre de Duque a Petro por Panamericanos)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro y el logo de Panam Sports, organizador de los Juegos Panamericanos. Foto: Panam Sports y Presidencia

El comendatario lo hizo a propósito de un comentario que hizo en entrevista con W Radio Víctor Manuel Muñoz, exdirector del Dapre de la anterior administración, quien dijo que "nos cae responsabilidad".



"En este momento y mirando hacia atrás, claramente nos cae la responsabilidad de no haber logrado, con anticipación y no el 4 de agosto, ese Comité Organizador conformado: esa es la responsabilidad que a nosotros nos cabe. Incluso, le diría al ministro Guillermo, que es no haber logrado pagar más porque por más que estuviéramos en el proceso de transición, en empalme, eso es una posta que ya nos dimos cuenta que haberla entregado fue algo que no se terminó honrando como país", dijo el funcionario a la emisora.



(Siga leyendo: Pedraza: 'Si Petro ve sus videos de campaña, se asusta de lo incoherente que ha sido')

Facebook Twitter Linkedin

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

No obstante, el presidente Petro asegura que hay un hecho de mayor peso en que Colombia no realice los Juegos. Según el mandatario, Panam Sports rompió, de manera unilateral, el compromiso con Barranquilla



"Pero el principal hecho es que, sin vencerse el plazo fijado por mi gobierno, el presidente de Panam sports unilateralmente rompió el compromiso con Barranquilla después de recibir millones de dólares del erario barranquillero", agregó el mandatario.

El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los juevos panamericanos, así lo dice la cart que me envió el comité olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, antes de llegar a esta fecha los… https://t.co/TxaQpxgZT8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2024

El presidente Petro, previamente, había responsabilizado al gobierno Duque. En la noche del jueves, cuando se conoció que definitivamente el país no tenía esperanza de realizar los Juegos por incumplimiento de los pagos a Panam Sports, dijo que fue la pasada administración la que "incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el Comité Olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia".



(Otra noticia recomendada: Petro dice que no ha ejecutado suspensión de Leyva por visita de Consejo de Seguridad)



Ese comentario desató duras reacciones incluso al interior del Pacto Histórico, desde donde el representante a la Cámara Agmeth Escaf pidió la renuncia de la ministra del Deporte.



Y Muñoz le dijo, por su parte, que "los juegos los perdimos por desconocimiento y por miedo de sus funcionarios, lo cual usted mismo reconoció. Culpar a otros no es gobernar. Después de 18 meses de posesionado, ya es hora de empezar a ejercer".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA