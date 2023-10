El presidente Gustavo Petro se pronunció en la tarde de este viernes después del ingreso violento por parte de un grupo de indígenas a las instalaciones de la revista Semana, en el norte de Bogotá.



"Rechazo que se ejerza violencia sobre cualquier medio de comunicación. Toda la sociedad, incluido el presidente, tiene derecho a expresarse sin violencia", dijo el jefe de Estado en su cuenta de X (antes Twitter).



El comentario lo hizo replicando una noticia sobre una sentencia de la Corte Constitucional en la cual declaró que el pasado gobierno, el de Iván Duque, violó la libertad de expresión por cortes de internet durante paro nacional de noviembre del 2021.



Por eso, el jefe de Estado agregó en su comentario: "Miren quien violó el derecho a la libre expresión cuando cortó las redes de internet. Eso no debe volver a suceder en Colombia".

Grupo de indígenas se toma la Revista Semana Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Recientemente el presidente Gustavo Petro habló sobre la libertad de prensa y dijo que "en el pasado, los gobiernos colombianos han cerrado varios medios de comunicación que los criticaban. No he cerrado ninguno. He corregido algunas de las preguntas que usted me hecho. Y los errores no son simples errores, sino esfuerzos por destruir un gobierno elegido democráticamente con calumnias", afirmó en una entrevista con The Washington Post.



Y señaló, además, que "cuando corrijo a los periodistas, piensan que eso es censura de prensa. Ningún medio de comunicación será cerrado y ningún periodista será perseguido, como ha ocurrido en el pasado inmediato".

Rechazo que se ejerza violencia sobre cualquier medio de comunicación. Toda la sociedad, incluido el presidente, tiene derecho a expresarse sin violencia.



Miren quien violó el derecho a la libre expresión cuando cortó las redes de internet. Eso no debe volver a suceder en… https://t.co/IfQ4ZwNBLq — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2023

Quien también se pronunció por parte del Gobierno Nacional fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien rechazó "toda expresión de violencia, más si esta se dirige contra la prensa. Buscamos paz total y proponemos un acuerdo nacional, y este debe ser respetando las diferencias y con tolerancia frente a la crítica".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA