El presidente Gustavo Petro se refirió a los señalamientos que ha recibido en el caso por la plata que se perdió en la casa de Laura Sarabia, exjefe de gabinete de su gobierno, la cual desencadenó una serie de situaciones que hoy son investigadas por la Fiscalía.Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO.

Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con las altas sumas de dinero en efectivo FACEBOOK

TWITTER

(Le recomendamos leer: Lo que le preocupaba al coronel Dávila horas antes de ser hallado muerto en camioneta)

De hecho, este ente investiga a los funcionarios involucrados en las interceptaciones ilegales a las exempleadas de Sarabia y también citó a Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, por unos audios en los cuales señala el ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña Petro Presidente, con el objetivo de que explique varias afirmaciones que darían cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del mandatario.

Facebook Twitter Linkedin

El Coronel Óscar Dávila fue hallado muerto en Bogotá. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO

Ahora, la Fiscalía adelanta, con un equipo especializado, la recopilación de elementos de prueba y evidencias suficientes que “permitan esclarecer con absoluta certeza la causa y la manera en la que murió el teniente coronel Óscar Dávila”. El oficial había sido mencionado en las investigaciones por las chuzadas y este viernes 9 de junio se halló su cadáver en una camioneta en el barrio El Salitre.

(Además: Los 5 interrogantes sobre la muerte del coronel Dávila)

Tras su deceso, la revista Semana publicó un relato de una persona supuestamente cercana a Dávila, quien dijo que el dinero perdido en la casa de Laura Sarabia “era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos”.

Sobre este caso, Petro ha manifestado que la muerte de Dávila se trataría de un suicidio y ha pedido a la justicia que esclarezca lo que ocurrió.

'Son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica': Petro

Deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan FACEBOOK

TWITTER

(También: Muerte del coronel Dávila: sus bienes y últimos movimientos de dinero)

En un comunicado, el presidente Petro manifestó: "Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con las altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio".

Este es mi comunicado sobre las afirmaciones de la revista semana. Favor hacer un RT pic.twitter.com/QJbbw4ga5i — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2023

Gustavo Petro habló sobre los dueños de Semana

El mandatario también manifestó que ha tenido una amistad con los dueños de la revista Semana, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como Presidente ha sacado ningún tipo de provecho.



(De interés: ¿Qué respuesta dará el presidente Gustavo Petro a la carta de César Gaviria?)



"Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también se los he demostrado, por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano. Tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde, , por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia", dijo Petro.

Gustavo Petro pidió investigaciones

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia. Foto: Presidencia

Petro se refirió, además, que en diversas oportunidades e intervenciones públicas ha pedido que las autoridades competentes sean las encargadas de "realizar las investigaciones". Añadió: "He brindado las garantías para que estas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo".

(Le puede interesar: Muerte de coronel Dávila: jefe de seguridad de Petro no irá hoy a declarar en Fiscalía)

Agregó que "deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan".

Para el mandatario, según dijo en el comunicado, "estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del Presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas".

Gustavo Petro habló de las reformas

En presidente Petro también se refirió a que el compromiso de su Gobierno se mantiene intacto. "El Presidente de la República y el Gabinete de Ministros continúan con sus gestiones de gobierno en beneficio de la familia colombiana, convencidos de que la ciudadanía guarda la esperanza de que las reformas para una transformación social se puedan llevar a cabo en Colombia".



Y finalizó: "Tales objetivos solo pueden materializarse en escenarios de verdad plena y fiel apego a la Constitución y la ley".

Quédese en EL TIEMPO y lea más sobre este caso

Por caso de muerte de coronel Dávila, a declarar jefe de Protección de Palacio

¿Quién es el esposo de Laura Sarabia a quien llaman a declarar por caso de la exniñera?

¿Cómo encajan las 10 personas citadas por la Fiscalía en el escándalo de Laura Sarabia?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS