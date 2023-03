Con un duro trino, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Orrego, reaccionó a las investigaciones que abrió la Procuraduría General de la Nación en contra de sus ministros de Defensa y del Interior por los hechos ocurridos la semana pasada en San Vicente del Caguán (Caquetá), donde la toma de un campo petrolero dejó un policía y un civil muertos y 78 policías secuestrados.

“Hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en el Putumayo. ¿Qué es lo que quieren hoy algunos entes públicos?: Que el ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos del Guaviare, la Macarena, el Putumayo y Caquetá en el Caguán?”, afirmó el Presidente en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que miles de campesinos incursionaron en la planta de la petrolera Emerald Energy en el sector de Los Pozos, para exigir el cumplimiento de acuerdos a los que se había llegado con el Estado, como la pavimentación de 42 kilómetros de la vía Las Delicias - San Vicente del Caguán.

Hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en el Putumayo.



¿Que es lo que quieren hoy algunos entes públicos?: Que el ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos del Guaviare, la Macarena, el Putumayo y Caquetá en el Caguán? — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2023

La procuradora general, Margarita Cabello, anunció una indagatoria a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada, por el manejo que le dieron a los hechos en San Vicente del Caguán.



El Ministerio Público busca establecer si los mencionados ministros cometieron faltas disciplinarias durante la atención a la protesta.



Según lo informó Infobae, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría halló que “si bien es cierto se hace expresa referencia al actuar de dos funcionarios concretos, Alfonso Prada e Iván Velásquez, como ministros del Interior y de Defensa Nacional, respectivamente, como servidores que habrían podido incurrir en conductas de posible relevancia disciplinaria, no es menos cierto que existe una indeterminación fáctica que se torna necesario precisar a partir de la indagación previa que, como se indicó, prevé, entre otros, este tipo de finalidades”



En un hilo de ese trino, el primer mandatario agregó: “Este gobierno respeta el DIH, otra políticas de seguridad basadas en la sangre del pasado no son las nuestras. Nosotros dialogamos con la sociedad para proteger la vida. Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente”.



(Le recomendamos: La firma rusa del contrato por el que habría salido funcionaria de Mindefensa)



El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha explicado su actuación en este caso y se solidarizó con la Policía por el asesinato de uno de sus miembros y la retención de los uniformados antes de llegar a San Vicente del Caguán.



“Quiero expresarle mi solidaridad a los 78 miembros de la Policía, no conocía de esos detalles. Obviamente desde aquí quiero, a nombre del presidente y del Gobierno, rechazar la humillación a que fue sometida nuestra Policía. No es aceptable bajo ninguna circunstancia que ningún policía, pero tampoco ningún colombiano, sea sometido a humillaciones, tratos crueles o degradantes. Lo prohíbe expresamente la Constitución y quiero rechazar plenamente ese comportamiento y ser solidario con nuestros policías”, sostuvo el portavoz oficial.

Más noticias

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS