Este jueves en Aracataca, Magdalena, el presidente Gustavo Petro presentó el modelo de salud preventivo territorial que pondrá en marcha.



El objetivo de estas redes integrales territoriales de salud es prestar servicios equitativos e integrales en el país y aminorar los efectos nocivos de la segmentación que tiene ahora el sistema.



Para este plan de acción se destinaron 1.000 equipos integrados por un médico general, un profesional de enfermería, un profesional en psicología y de cinco a diez auxiliares de enfermería. Estos agentes sanitarios tendrán a cargo un rango de familias variable que en promedio puede ser de 400 a 500.



Según Petro, este programa se basa en el principio del derecho universal a la salud: “Aquí no se mira a un potencial sino a la persona. No se clasifica a los seres humanos si tienen dinero o si son privilegiados”, enfatizó.



Otro de los ejes que expuso el mandatario es que los hospitales públicos de los territorios más apartados sean fortalecidos desde el nivel primario hasta la alta complejidad con infraestructura, dotación y tecnología, dependiendo de las necesidades de cada territorio. De esta manera, se busca cambiar la visión de modelo de red pública para involucrar a los prestadores privados y mixtos, ajustando la metodología.

En el lanzamiento del Programa de #SaludPreventivaYPredictiva Territorial, la ministra @CarolinaCorcho, explicó lo que significará el inicio de la primera etapa para los territorios y sus familias en todos los rincones del país.🔴https://t.co/D5OSp0aSUp pic.twitter.com/0NO1WJd7wy — MinSaludCol (@MinSaludCol) November 3, 2022

En este punto, Petro explicó que “hay una diferenciación regional que aumenta la probabilidad de morir según el departamento”.



Es así como propuso revisar y ajustar los programas de saneamiento fiscal, junto con la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, cambiando el enfoque de rentabilidad financiera por rentabilidad social.



“Nuestro sistema de salud existente no funciona para la población que no tiene recursos (...) Murió gente de covid-19 que pudo haberse salvado porque la asistencia médica no fue eficaz”, manifestó Petro.

La reforma a la salud



El Presidente también habló de la reforma de la salud que prepara el Gobierno para inicios del próximo año.



Como primera medida, el mandatario declaró que se está pensando en un modelo de medicina preventiva. “Es mejor prevenir que curar y eso significa que las personas puedan tener agua potable, buena alimentación, hacerse chequeos y menos estrés sobre la vida”.



Planteó que la salud debe llevar el médico a la casa, “al lugar donde vive la familia por muy recóndito que sea”. Petro expresó que todas los colombianos deben acceder a la misma atención médica sin ningún tipo de focalización.



El mandatario agregó que se está avanzando en la adaptación de la cadena Drogas La Rebaja,como centros primarios de atención.“Estas farmacias pasaron a ser parte del Ministerio de Salud y se busca que sirvan a la población colombiana (...) También tenemos laboratorios con los que se reducirán los costos de los medicamentos”.



REDACCIÓN POLÍTICA