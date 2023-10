¿Por qué el presidente Gustavo Petro llegó tarde a evento en el que fue abucheado?

El presidente Gustavo Petro fue abucheado este jueves durante la ceremonia de ascenso de suboficiales de la Policía en Sibaté, Cundinamarca. ¿Por qué? El jefe de Estado llegó tarde.



Aunque en la agenda del presidente Petro compartida por el equipo de prensa de la Casa de Nariño el evento estaba para las 12 del mediodía, el mandatario llegó pasadas la una de la tarde.



Y a esto se suma que muchos de los familiares de los suboficiales habían sido citados desde las 9 de la mañana por lo que llevaban cuatro horas esperando el inicio de la ceremonia.



"Respeto, respeto", dijeron varios de los asistentes tras el arribo del jefe de Estado.



#ATENCIÓN No tenemos memoria de un hecho como este en 🇨🇴: @petrogustavo fue abucheado y le gritaron pidiendo respeto por las familias de miembros de la @PoliciaColombia en Sibaté. Fueron citados a ceremonia de ascensos desde las 6 AM y Petro solo llegó sobre las 2 de la tarde. pic.twitter.com/dAGjVDe0g5 — Cambio Radical (@PCambioRadical) October 5, 2023

Pero, ¿por qué llegó tarde el mandatario? El mismo presidente Petro aseveró que llegó tarde al acto por "dos hechos que lamentablemente darán mucho de qué hablar aquí para mis amigos de la prensa y donde en cierta forma me jugaré buena parte de la existencia del gobierno".



“Reuniones urgentes, por eso llegamos retardados. Ya lo verán. No es excusa, ya verán lo que significa, ahora no es el momento de hablar”, agregó y el mandatario y les dijo a los asistentes que, como llegó tarde, no hablaría mucho, como suele hacerlo.

Presidente Petro en Suba Foto: Presidencia

Pero no fue el único evento al que el mandatario llegó tarde este jueves. A las 3 de la tarde estaba prevista su llegada a la localidad de Suba, en Bogotá, para un nuevo ejercicio de Gobierno con el Pueblo.



Y allí hubo bastante molestia, pues llegó dos horas tarde.



"Esto empezaba a las 3 de la tarde y son las 4. Él va a venir o no va a venir a escuchar al pueblo de Suba. ¿A qué hora llega el presidente?", afirmó una mujer que fue captada por periodistas.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA