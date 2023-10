Presidente Petro ordena a la Policía que priorice la 'captura de compradores de votos'

El presidente Gustavo Petro le ordenó a la Policía priorizar durante los siguientes 11 días priorizar la captura de "los compradores de votos" de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.



Desde Montelíbano, Córdoba, a donde llegó el jefe de Estado para una nueva edición del programa Gobierno Escucha, aseveró que es importante garantizar la transparencia en los comicios territoriales, en los cuales se elegirán a los próximos ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores.



El mandatario dijo que no puede participar en política, pero hizo un llamado para que se garantice la transparencia de las elecciones. "No puedo hablar yo de ellas, está prohibido, no tanto hablar, sino participar, pero sí tengo que cuidar la transparencia electoral, los derechos políticos de la gente, de elegir y ser elegidos".



Y dijo que "la Policía Nacional tiene una orden que se tiene que transmitir a todas las seccionales, a cada policía en cada municipio de Colombia y es que comprar votos es un delito. Está tipificado en el Código Penal. La ley colombiana prohíbe constreñir al elector, llevarlo por obligación a votar por X o Y persona o inducirlo a un voto a través del dinero o de entregas en especie, porque eso quita la libertad de la gente de elegir".

El presidente Gustavo Petro en Montelíbano, Córdoba Foto: Presidencia

El mandatario aseguró que al votar por alguien que ha ofrecido dinero la primera pregunta que debe hacerse el elector es de dónde viene el dinero. "Y el dinero generalmente viene de su propia casa. Se lo han robado", aseveró.



Petro explicó que en Colombia se ha vuelto costumbre creer que la política consiste en un día en donde alguien llega con un fajo de billetes y compra a los pobres.



"Eso no puede ser. Como es un delito castigado por la ley en Colombia, la Policía de Colombia en cada municipio tiene la orden con inteligencia, con los aparatos de inteligencia, de capturar todo comprador de voto que se establezca en el país", añadió el mandatario.



Registraduría inició la entrega de kits electorales para los comicios del 29 de octubre. Foto: Registraduría

Y aseguró que recibirá información departamento por departamento durante los días previos a elecciones "para saber en qué medida la Policía ha sido capaz de cuidar la transparencia de la democracia. Si la democracia no es transparente, eso se vuelve violencia, aparecen las masacres, el miedo, el terror".



El mandatario concluyó que la captura de los compradores de voto garantizará la transparencia de los comicios y permitirá que quienes sean elegidos lo sean "por la libre expresión del pueblo, cualesquiera que sean esas decisiones".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA