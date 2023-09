Este viernes se confirmó que el presidente Gustavo Petro haría acto de presencia en el homenaje póstumo que el Congreso le brindó al maestro Fernando Botero, fallecido hace una semana y cuyo cuerpo llegó a Colombia para estar primero en Bogotá y luego en Medellín. Al final, el mandatario no llegó.



De acuerdo con la agenda de Presidencia, Petro tenía en planillado que a las 11 de la mañana iba a estar en la sede del Legislativo, lugar en el que el cuerpo del artista plástico estará en cámara ardiente hasta este lunes. Incluso, los medios públicos de presidencia, con los presentadores de la Casa de Nariño, comenzaron a hacer la transmisión oficial de la ceremonia.



Sin embargo, cuando el cuerpo estaba entrando al Salón Elíptico de la Cámara, la señal se interrumpió y se eliminó el registro de esta en el canal de YouTube. En las redes sociales de Presidencia, en la cuenta de Twitter, quedó un registro de la transmisión y de su interrupción a los 20 minutos.

Homenaje al maestro Fernando Botero en el recinto del capitolio nacional Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El evento duró más de una hora y media y nunca se contó con la presencia del presidente colombiano. Estuvieron figuras políticas de distintos sectores, incluyendo la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, pero no hubo señales de Gustavo Petro. Ni siquiera se montó el atril presidencial, puesto exclusivo para que el primer mandatario dé sus discursos.



Desde la Presidencia no han dado razón sobre la inasistencia del primer mandatario al último adiós oficial al maestro Botero. Por otro lado, se eliminaron de la agenda el resto de eventos que habían sido confirmados para este viernes.

Se esperaba que hacia el mediodía el presidente se reuniera con los gobernadores del Caribe en un almuerzo de trabajo. Mientras varios de los citados venían de camino a Bogotá, fueron notificados de que el encuentro ya no sería con el primer mandatario sino que el encuentro será atendido por la consejera de las Regiones, Sandra Ortiz.

Homenaje al maestro Fernando Botero. Capitolio Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Por el momento no se ha dado explicación alguna sobre la cancelación de toda la agenda presidencial. Había más de cuatro eventos, incluso en algunos estaba la avanzada presidencial y el equipamiento para que Gustavo Petro diera un discurso, y en todos ellos se canceló la presencia de Gustavo Petro.