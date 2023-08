El presidente Gustavo Petro, recientemente, durante sus intervenciones en público ha expuesto algunas propuestas relacionadas con la economía o su proyecto bandera de paz total.



Sin embargo, en más de una oportunidad sus ministros han tenido que salir después a aclarar aspectos de esas ideas que el jefe de Gobierno ha compartido, pero de las cuales no se conocen muchos detalles.



En las dos últimas semanas, por ejemplo, sucedió con los encargados de las carteras de Hacienda y de Comercio.



El pasado 16 de agosto, desde Pitalito, Huila, el presidente Petro hizo una crítica al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y aseguró: "Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación".

Pese a este anuncio, el ministro de comercio Germán Umaña, desde el congreso de la Andi del pasado 18 de agosto, tuvo que aclarar la situación y manifestó que no se le ha pedido a Estados Unidos renegociar dicho tratado.



Y es que lo dicho por Petro en Huila implicaría que Estados Unidos ya habría aceptado iniciar ese proceso, pero según lo que dijo el ministro Umaña, por lo pronto ni siquiera el gobierno colombiano le ha pedido a su socio sentarse con ese fin.



El encargado de la cartera de Comercio agregó la semana pasada que ni se está renegociando ni se ha solicitado renegociar. Como lo contó este diario, por ahora se está analizando punto por punto lo que está negociado en el TLC con Estados Unidos y todos los demás TLC que tiene Colombia. Este proceso se alargará hasta noviembre.

Un escenario similar se dio con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla esta semana, quien igualmente salió a aclarar una afirmación que hizo previamente el jefe de Gobierno.



Petro aseguró desde Casa de Nariño que "ojalá la gente que se reunió en el Congreso de la Andi llegara a la conclusión de que un poquito más de impuestos exclusivos a la educación sería lo clave para desarrollar a la sociedad colombiana, pero es la vieja discusión entre utilidad y conocimiento".



Ante esto, el ministro Bonilla señaló este 24 de agosto: "No va a haber nueva reforma tributaria, no lo malinterpreten", dijo.



También sostuvo que "Colombia es un país que tiene mal diseñado el sistema tributario en el impuesto de renta y aunque la reforma tributaria aprobada (en 2022) va en el camino correcto, que es incrementar la participación de las personas naturales y bajar la de las personas jurídicas, todavía falta mucho trecho para hacer eso".



El ministro de Hacienda igualmente aseguró que la reforma tributaria territorial que se anunció hace unos meses es "algo que está todavía en expectativa. Yo no tengo ningún afán".



Ahora bien, respecto al proyecto de reconciliación que el Presidente ha mencionado en un par de oportunidades, los ministerios del Interior y de Justicia, que son los directamente involucrados en los temas de política criminal y de paz, aseguraron que no hay aún mayores definiciones.



Desde el Ministerio del Interior le aseguraron a este diario que se trataría de “un punto de llegada” que tendría su génesis en el “gran acuerdo nacional” del que también ha hablado el jefe de Estado, pero que tampoco ha tenido mayores avances.



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, por su parte reconoció que es una idea y que aún no hay un texto de proyecto de ley.



En el pasado, otro de los ministros que en varias oportunidades salió a aclarar los proyectos del primer mandatario fue el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo.



Así pasó por ejemplo en octubre del año pasado cuando Petro, en su cuenta de la plataforma X, sugirió: "La intensión real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta, tiene que ver es con evitar salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los EEUU. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas".



En ese entonces, el precio del dólar se disparó y Ocampo tuvo que salir a apagar el incendio. “Yo quiero señalar en forma muy enfática, en nombre del presidente de la República, que el Gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los egresos de capital”, señaló.



REDACCIÓN POLÍTICA