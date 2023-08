La organización internacional Change.org, una de las principales plataformas que recoge las peticiones de ciudadanos a lo largo del mundo, hizo un informe que señala cómo se movió el activismo digital durante el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro.



(Puede leer: ¿Por qué Laura Sarabia parece ser indispensable para el presidente Petro?)

En Colombia, dicha plataforma cuenta con 9 millones 870 mil usuarios activos y en lo que tiene que ver con peticiones relacionadas directamente con la gestión del mandatario, desde agosto del año pasado se han registrado 29 con un total de 325.795 firmas ciudadanas.



“Las peticiones en línea han abordado una amplia variedad de temas y han reunido un gran número de firmas digitales, reflejando la diversidad de opiniones de los ciudadanos. Las victorias y desafíos reflejados en estas iniciativas revelan la complejidad de la actual administración y las demandas que más preocupan a los colombianos”, asegura Diana Durán, directora de Change.org Colombia.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes. Presidencia

Entre las peticiones en contra del Gobierno se resalta la que exigía la renuncia de la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien finalmente salió del Gobierno tras dos escándalos que involucraron a su familia. Es una de las solicitudes que más firmas recogió: 41.415.



Otra también pedía la salida de otra funcionaria de confianza del presidente: la exministra Carolina Corcho, quien salió en medio del intenso debate que hay en el país por la reforma de la salud. Esta iniciativa logró el apoyo de 35.997 firmas ciudadanas.



Ahora bien, respecto a dicho proyecto - que ya está agendado para su segundo debate en el Congreso - hay otra petición que se abrió a su favor, pero ha recibido pocas firmas: 3.949 firmas.



(En otras noticias: Abecé de Ley que prohíbe uso de animales en manifestaciones: ¿cuáles son las normas?)

Entre las 29 peticiones, una de las más virales tiene que ver con la solicitud para que la Fiscalía abriera una investigación contra el exembajador Armando Benedetti luego de los audios en los que aseguró que había conseguido dinero para la campaña del presidente Petro el año pasado. Esta petición logró 12.483 firmas.



(Además: Corte Suprema abrió nueva investigación contra Armando Benedetti)



En la plataforma, por otro lado, también se registraron peticiones a favor del Ejecutivo. Una de ellas se denominó #SiALaReformaTributaria en apoyo a la reforma que lideró el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Tuvo un total de 15.236 firmas.



Otra, que es de interés para el gobierno, tiene que ver con la creación del Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Contó con el respaldo de 6.396 firmas.

Tres peticiones que están abiertas contra iniciativas del presidente Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Respecto a las 16 peticiones digitales que se encuentran aún curso, es decir que no han sido victoria o cumplido con su cometido, 12 son en contra del presidente Petro y solo 4 están a favor.



Entre ellas hay una que le pide a Petro "no poner más palos en la rueda a la ejecución del proyecto de construcción del Metro de Bogotá". Hasta el momento lleva 3.162 firmas.



Otra tiene que ver con "la promesa de campaña incumplida a la fecha por Gustavo Petro de crear la política de bienestar animal en el país" con 8.067 firmas.



En la lista también hay una petición que le solicita al Gobierno "no entregar un subsidio de 1 millón de pesos mensuales a los jóvenes para que dejen de delinquir". Lleva 14.316 firmas.



REDACCIÓN POLÍTICA