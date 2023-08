El presidente Gustavo Petro dio un discurso durante la posesión del nuevo Consejo Nacional de Juventud en el que habló sobre los recursos para la educación pública y le lanzó una puya al anterior Gobierno.



Durante su intervención lanzó una propuesta para cambiar el rol de los consejos de juventud.



"Tiene que presentarse un proyecto de ley para que el Consejo Nacional de Juventud no sea un órgano consultor, sino un órgano de poder. Allí no votarían 22.000 jóvenes, sino el pueblo", dijo.



Asimismo, instó a la juventud a no quedarse en la casa y a seguir movilizándose en favor de las propuestas de cambio.



"Se cree que como el Gobierno es de cambio, el Gobierno puede (hacer los cambios), pero resulta que este Gobierno no puede, solo tiene una esquina el poder. El poder debe pertenecerle al pueblo y por eso debe salir", agregó.



En ese sentido, habló del expresidente Iván Duque y le lanzó una puya a su gestión en términos de inversión de la educación durante su mandato.



"Una juventud con poder no hubiese dejado perder 1,3 billones de pesos que iban para construir universidades, plata ahora ya invertida en no sé qué, burocracia y deudas de Duque", dijo.

🔴 #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro durante la posesión del nuevo Consejo Nacional de Juventud 2023 - 2024. https://t.co/At3yJfTLvH — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 2, 2023

"Indudablemente, cuando se habla de juventudes, tenemos que hacer un balance de lo que en realidad ha sido una guerra del Estado contra la juventud. Si quisiéramos resumir las décadas últimas que hemos vivido en nuestra historia contemporánea, lo que ha habido es considerar la juventud en general como un enemigo interno, fundamentalmente la juventud popular, la humilde, la rural, la urbana", agregó.

