¿Participación en política del presidente Gustavo Petro? Compartió trino de candidato

El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves 19 de octubre desde Montelíbano, Córdoba, durante una nueva edición del programa Gobierno Escucha, que no puede participar en política y su rol de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre es cuidar la transparencia electoral.



Sin embargo, este viernes el jefe de Estado habría participado en política al repostear una publicación de un candidato.



En su cuenta de X (antes Twitter) el mandatario compartió una publicación de Gabriel Calle, quien aspira a la gobernación de Córdoba por el Pacto Histórico lo cual, según la ley, no está permitido.



"Para quienes decían que no era posible, hoy queda ratificado que en 2024 la Universidad de Córdoba tendrá la Facultad de Medicina y no solo en Montería sino en el Sur de Córdoba. Gracias presidente Gustavo Petro los más humildes serán los médicos y médicas en el Nuevo Futuro de Córdoba. ¡Vamos a ganar y el Cambio llegará a Córdoba!", aseguró el candidato quien fue el gerente de la campaña del Pacto Histórico en Córdoba, donde el mandatario obtuvo alrededor de 430.000 votos.



El mensaje de Calle venía acompañado de un video en el que el jefe de Estado sobre la creación de la Facultad de Medicina en el sur de Córdoba.

Trino de Gabriel Calle compartido por el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo

El candidato, además, es el hermano de Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes y quien es cercano al presidente Gustavo Petro y hombre clave en el avance de la reforma de la salud en esa corporación. Incluso, Calle estaba en el evento en Montelíbano.



El presidente Gustavo Petro en Montelíbano, Córdoba Foto: Presidencia

Según la ley, los funcionarios públicos tienen prohibido "difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley".



Varios sectores han hecho llamados al presidente Gustavo Petro por su posible participación en política. De hecho, a comienzos de mes la Misión de Observación Electoral (MOE) le envió una carta al mandatario en la cual expresó preocupación "por algunos mensajes que se han publicado en su cuenta y la cuenta de la Presidencia de la República, que podrían ser interpretados como una posible intervención en política generando un desequilibrio en la contienda electoral".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA