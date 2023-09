El presidente Gustavo Petro habló este miércoles sobre la polémica licitación del contrato de los pasaportes que finalmente fue declarada desierta por el canciller Álvaro Leyva.



"La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten", aseguró el Presidente.



Y es que Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., la empresa que ha tenido este contrato en los últimos 17 años, fue la única oferente hacia el final del proceso de la licitación y por esa razón, se declaró desierto el proceso, en parte por instrucciones de Casa de Nariño de que no se podía seguir adelante si no había más competidores.

Audiencia para la adjudicación de licitación de pasaporte. Foto: Captura de video

Esta situación se presentó porque las otras empresas que estaban buscando el jugoso contrato de 600 mil millones de pesos se retiraron argumentando que las condiciones del pliego favorecían al actual contratista, el cual suministrará los pasaportes hasta el próximo 2 de octubre.



El presidente Petro, por otro lado, dijo en su cuenta de X (antes Twitter): "Todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente".



Presidente Petro en Nueva York. Foto: Presidencia

Finalmente, el primer mandatario, desde Estados Unidos, aseguró: "Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia. En este gobierno no se permite la corrupción".



Efectivamente, la Cancillería anunció a inicios de esta semana que abrirán una nueva licitación y mientras tanto, realizarán una contratación directa para evitar el desabastecimiento de estas libretas, aunque aún no se sabe qué empresa asumirá esta responsabilidad.

Tras lío con licitación, ¿hay problemas para sacar el pasaporte? Cancillería responde



Todos los días, a las 5:00 de la tarde, se abren las citas para quienes quieren solicitar el pasaporte. Si bien este sistema sigue funcionando, en los últimos días ha surgido la duda si habrá escasez del suministro de estos debido al fracaso de la licitación del contrato para la producción. Por ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que "a la fecha, la expedición de pasaportes en las distintas sedes de emisión en Bogotá y en el país se está desarrollando con total normalidad".

Foto de referencia. Foto: EL TIEMPO

Eso sí, hay usuarios que se han quejado de que en el sistema no es posible conseguir una cita para el trámite.



Andrea Garzón, coordinadora de la oficina de pasaportes de la sede centro en Bogotá señaló en este sentido que las largas filas y el colapso del portal web que se ha presentado en algunos momentos es una consecuencia de que muchos ciudadanos están haciendo el trámite porque creen que "se va a suspender".

Hay incógnita por la empresa que se quedará con el contrato de los pasaportes de forma temporal. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

