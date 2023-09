El presidente Gustavo Petro se pronunció en la mañana de este jueves en su cuenta de X luego de las polémicas declaraciones del general (r) Ricardo Hernando Díaz, quien se desempañaba como viceministro de Defensa y según el jefe de Estado salió de esa cartera por maltrato al personal.,



"Al rato me llegaron los informes sobre maltrato agudo al personal laboral por parte de él y la inconformidad del ministro con sus actuaciones. Por eso salió del ministerio", comentó el mandatario en su cuenta de esta red social.



En una extensa publicación, el jefe de Estado narró que conoció al general (r) Diaz cuando buscaba miembros de las fuerzas armadas que le ayudaran a construir una Fuerza Pública respetuosa de los derechos de la gente y sin corrupción.



Según el mandatario, ha encontrado a muchos oficiales en ese empeño y con algunos se ha equivocado, reconoció, pero con otros acertado.



El general (r) Díaz mencionó a varios empresarios y a por lo menos dos funcionarios. Foto: Archivo particular

"Pensé que el general Diaz podría ayudar en este propósito. Mi primera decepción estuvo en que solo al final, cuando el triunfo era posible, decidió apoyar mi campaña, meses atrás habíamos acordado dar ese paso que sería un mensaje de unidad. Muy tardíamente llegó a una reunión para decirme que quería ser ministro de defensa. Yo ya había previsto a Iván Velásquez porque me daba un claro mensaje de lucha contra la corrupción al frente de las fuerzas armadas", narró el presidente Petro.



Agregó que, no obstante, ya en el Gobierno decidió nombrarlo como viceministro pero, "al rato", le llegaron informes sobre "maltrato agudo al personal laboral por parte de él y la inconformidad del ministro con sus actuaciones. Por eso salió del ministerio".

Iván Velásquez, ministro de defensa Foto: Ministerio de Defensa

El presidente Petro aseguró que "esperé de él que iniciara las investigaciones sobre casos de corrupción, con denuncias ante las autoridades pertinentes con sus pruebas, y tenía todo mi apoyo para hacerlo. No ocurrieron".



Y agregó que "yo fui el que tomó la decisión de no permitir que los helicópteros rusos fueran llevados a Rusia al mantenimiento con la empresa contratada en otros gobiernos ni que salieran a Ucrania como pedían los norteamericanos. Colombia no esta con la guerra sino con la paz en cualquier lugar del mundo".



Y dijo que "cuando firmaron papeles para desobedecer la orden del presidente, se retiró al personal que insistía en mantener un contrato oscuro". Esto apropósito de las declaraciones del general en las cuales aseguró que él advirtió sobre irregularidades en un contrato en el Ministerio.



"Yo fui el que impartí la orden de cambiar los objetivos de la inteligencia para ubicar los grandes capos de las economías ilícitas y sus empresarios lavadores. El objetivo de la inteligencia no es perseguir líderes de la oposición o magistrados. No es crear guerras con países hermanos, no es actuar criminalmente dentro de sus territorios", complementó el mandatario.



"Pensar que en mi presidencia, antes, ahora o después, pensamos en comprar tres helicópteros italianos para mi oficina es delirante. La plata de la Nación es para la justicia social. El único helicóptero italiano que tiene la presidencia lo compró Duque", señaló el mandatario y, de igual forma, aseguró que "claro que hay que investigar las compras de armamentos, las transacciones con la gasolina, el posible uso de bienes públicos para transportar cocaína. La actividad criminal dentro de otros países".



"Unas fuerzas armadas libres de corrupción, respetuosas de la gente , y servidoras del pueblo son la base de la paz y de la construcción de una gran nación. O el Gobierno sale o salen los corruptos al interior del Estado", escribió el mandatario en la red social", remató el jefe de Estado.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA