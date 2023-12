Presidente Petro reacciona a acuerdo en la COP28 sobre combustibles fósiles

Después del histórico acuerdo al que se llegó en la COP28 que se llevó a cabo en Dubai para inicio del fin de la era de los combustibles fósiles, el presidente Gustavo Petro destacó este hecho, el cual, además, ha sido una de sus principales banderas y eje de muchos de sus discursos.



"Por primera vez despues de 27 reuniones de todos los gobiernos del mundo, se reconoce que el responsable de la crisis climática son los combustibles fósiles: petroleo, carbón y gas, y se busca su reducción", aseveró el mandatario en la mañana de este miércoles 13 de diciembre a través de su cuenta de X.



Dicho acuerdo aprobado en la COP28 llama a los estados para que inicien una transición que permita al planta alejarse de los combustibles fósiles "de manera ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, de acuerdo con la ciencia".



Líderes participantes antes de la ceremonia de apertura de la Cumbre COP28 en la Expo City de Dubai. Foto: AFP

Presicamente durante la cumbre a la cual asistió el jefe de Estado Colombia se unió al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.



“Resulta que no es un suicidio económico. Estar aquí es tratar de detener un suicidio. La palabra exacta es omnicidio; la muerte de todo lo vivo, la muerte integral de todo lo existente. El omnicido es un suicidio a la potencia planetaria. No es un suicidio económico lo que estamos evitando. Evitamos un omnicidio. No hay otro camino”, dijo el presidente Petro durante una de sus intervenciones en Dubai.



El presidente Petro en la COP28. Foto: Alexa Rochi. Presidencia

Asimismo, ha cuestionado a la Opep. De hecho, la semana pasada criticó un comunicado de este organismo en el cual rechazaba cualquier tipo de acuerdo al que se llegara en la COP28 relacionado con los combustibles fósiles.



"Queda claro que lo que sucede en Colombia por parte de los defensores del capital fósil, el que usa intensivamente petroleo, carbón y gas,sucede también en todo el mundo. No importan los desastres climáticos en crecimiento, solo les importan las ganancias. Si el capital fósil triunfara, no habría vida en el planeta. Es capital fósil vs. humanidad y vida", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA