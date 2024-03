Presidente Gustavo Petro habla sobre idea de constituyente en entrevista con EL TIEMPO

En entrevista exclusiva con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, el presidente Gustavo Petro habló sobre la idea de convocar una asamblea nacional constituyente, una posibilidad que planteó el pasado viernes desde Cali.

En el diálogo con este diario, el mandatario le salió al paso a la fuerte tormenta política que se desató en el país tras su anuncio. Aclaró, por otro lado, que la puerta que abrió para acudir a esta figura no tiene que ver con las reformas sociales de su Gobierno.

El jefe de Estado añadió que con esa idea no busca sacar adelante los proyectos que no han pasado su examen en el Congreso ni alargar su permanencia en la Casa de Nariño. Igualmente, sostuvo que lo que pretende es que se examine qué aspectos de la Constitución firmada hace 33 años no se han desarrollado en temas de educación y reforma agraria, entre otros.

Finalmente, el primer mandatario reveló cuáles son los seis puntos en los que se centra su propuesta.

La entrevista exclusiva con el Presidente se podrá leer a partir de este 18 de marzo en el periódico impreso y en nuestro portal web, eltiempo.com.

