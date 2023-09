El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de su hermano, Juan Fernando Petro, en las que afirma que el jefe de Estado tiene síndrome de Asperger.



(Además: El presidente Gustavo Petro tiene Asperger, dice su hermano Juan Fernando).

En una entrevista con el programa Los Informantes, Juan Fernando Petro dio detalles de la niñez con su hermano y de su relación. Contó que en la adolescencia de Gustavo empezaron a aparecer los primeros síntomas del síndrome de Asperger.



“Hay un momento que podemos estar con mucha gente, pero de pronto no estamos, aunque estemos físicamente, en el caso de Gustavo, es más intenso que el mío”, manifestó Juan Fernando.



El hermano del Presidente explicó que en la adolescencia su padre los llevó al psicólogo y él les dijo que tenían “el síndrome ese de autismo: Asperger”.



“Él habita su propio universo que está en su cabeza. A veces el mundo no existe allá afuera”, dijo Juan Fernando sobre Gustavo, a quien se refirió como un "genio". Según el hermano del Presidente, Gustavo no es presumido ni prepotente, sino que esa condición de Asperger lo hace así.



Frente a esto, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de Twitter. "Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger", dijo el presidente en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: Juan Fernando Petro sobre Asperger: ‘El Presidente Gustavo Petro no está enfermo’)



Y agregó: "Es imposible que nos hayan diagnósticado ese síndrome cuando eramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenia 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica".

Juan Fernando Petro volvió a hablar de su hermano



Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Petro, además, contó que fue hacia el año 1977, cuando cursaba el bachillerato, que le diagnosticaron Asperger. Foto: EL TIEMPO

Tras el revuelo que causaron sus afirmaciones, Juan Fernando Petro volvió a referirse a este tema en una entrevista con ‘Blu radio’.



Fue indagado sobre si el Asperger tiene que ver con esas reiteradas ausencias de Petro. A esta pregunta, el hermano del Presidente dijo que si el mandatario va o no a una reunión es decisión de él y que no tiene nada que con el Asperger.



“No tiene nada que ver con el Asperger, lo digo porque, primero y repito, no es una enfermedad; es una característica del ser de una persona”, añadió.



Según médicos, el asperger no es una enfermedad sino una condición y por eso mismo no tiene cura. Este síndrome se define como "un trastorno del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información".

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias