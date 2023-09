El presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles 27 de septiembre durante su discurso en la plaza de Bolívar de Bogotá, a propósito de la jornada de movilizaciones a las que convocó el Gobierno para defender las reformas sociales, que no se quedará en la Casa de Nariño una vez termine su mandato presidencial.



El mandatario ha dicho en varias oportunidades que su intención es entregar el poder el 7 de agosto del 2026 y, dijo a miles de seguidores en el corazón de Bogotá, que espera entregarlo a un gobierno progresista.



"Ojalá el día en que nos vayamos de ese palacio (la Casa de Nariño), ese día ojalá... Ahí no nos vamos a quedar, ese palacio es muy feo... frío, helado y feo. Ahí no nos vamos a quedar. Hay gente a la que le gusta quedarse ahí, yo no entiendo por qué. Ahí hasta asustan", dijo de manera jocosa el jefe de Estado después de que se escucharon algunos reproches cuando afirmó que se iba a ir del palacio presidencial.

El presidente Gustavo Petro dio su discurso en las marchas del 27 de septiembre. Foto: Sergio Ángel- El Tiempo

Y agregó que "el día que salgamos de ese palacio, definitivamente, ojalá otro gobierno progresista nos suceda... Que conste que no estoy participando de las actuales elecciones, estoy hablando de las que vienen, las nacionales. Ojalá se elija un gobierno progresista para continuar la senda que vamos trazando y profundizarla.



El mandatario llegó hacia las 2 p. m. a la plaza de Bolívar para dirigirse ante miles de personas que llegaron hasta allí después de recorrer las principales vías de la capital del país respondiendo al llamado presidencial para defender las reformas sociales, principalmente la laboral, pensional, de la educación y de la salud.



Durante su intervención, en la cual estuvo acompañado de algunos de sus ministros, el presidente Petro volvió a insistir en el llamado al acuerdo nacional.

Presidente Petro en la plaza de Bolívar. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

"Les hemos propuesto un acuerdo nacional. Les hemos dicho que hablemos, no para que el presidente se arrodille sino para que la élites puedan dialogar con su pueblo, que no lo vean como una cosa u objeto cuando hay elecciones. Que podamos dialogar para generar las transformaciones".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA