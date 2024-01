Presidente Petro dice que el fiscal Barbosa 'está ejerciendo una sedición'

Durante el cierre del Gobierno con el Pueblo en el Pacífico, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el fiscal Francisco Barbosa y dijo, una vez más, que hay sectores que buscan sacarlo de la Presidencia de la República.



"Nos quieren echar otra vez. Lo advierto, el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir con la constitución va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes", aseguró el jefe de Estado desde Quibdó, Chocó.



(Además: El presidente Gustavo Petro dice que no le respondió a Javier Milei)

Y añadió: "Porque me está investigando es a mí. Y a mí me importa un comino que me investigue, lo que pasa es que la constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Se lo hace por los lados y se burla de la constitución y está ejerciendo una sedición".



(Lo invitamos a leer: Presidente Petro: ‘Al canciller lo suspenden porque frenó un cartel de la contratación’)

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa - Gustavo Petro Foto: Fiscalía - Presidencia

Asimismo, el mandatario aseguró que existen redes de corrupción en la Fiscalía y dijo que se estaría protegiendo a las mafias del país.



(Otra noticia recomendada: Presidente Petro: 'El regaño no es a la ministra sino a la dirigencia cafetera')



“Algunos periodistas han descubierto que en la fiscalía hay roscas en más alto nivel que están protegiendo a la mafia en Colombia y no los investigan”, aseveró el jefe de Estado.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA