Este sábado se dio la conmemoración de los 29 años de la Ley 70 de 1993 desde la Casa de Nariño. Al encuentro asistieron diferentes miembros de las comunidades negras, raizales y palanqueras de todo el país para expresar la importancia que ha tenido dicha ley en el desarrollo y dignidad de los afrocolombianos.



Durante el encuentro, el presidente Gustavo Petro indició que dicha ley no ha sido reglamentada en su totalidad y es un asunto que estará en procura desde el Gobierno Nacional y también la Vicepresidencia, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Esa es una tarea que le ha sido encomendada.



En esa línea, el jefe de Estado considera que debe haber una nueva emancipación en el país que permita que las comunidades negras en Colombia tengan una inclusión igualitaria y una libertad total.



"En este gobierno debe existir y presentarse una nueva emancipación. Quizás la emancipación completa ojalá, cuya palabra solo indica la liberación real, la liberación real es la igualdad. Es abrir las oportunidades igual que a los otros pueblos diversos de Colombia. Es abrir las puertas de la educación, es cerrar las puertas de la exclusión", señaló Petro.



A renglón seguido dio a conocer que la Vicepresidencia de la República tiene como primera tarea lograr la equidad de las regiones. "Esa equidad significa que el litoral Pacífico, que allá los palenques en el Caribe, que las regiones más pobres de Colombia puedan gozar de un privilegio para poderlas igualar con las otras regiones de este país".

A la conmemoración de la Ley 70 de 1993 asistieron diferentes miembros de las comunidades afro, raizales y palenqueras del país. Foto: Darwin Torres. Presidencia

Por su parte, la vicepresidenta Márquez enfatizó, durante su discurso, que es fundamental la implementación y financiación integral de esta ley, con el propósito de que la dignidad se vuelva costumbre real para el pueblo afrocolombiano.



También expresó que la Ley 70 será el ejemplo que defina el rumbo de la igualdad de oportunidades en materia de empleabilidad y desarrollo económico para las comunidades del país.



“Siendo una hija de la Ley 70, parida de la Ley 70, la Vicepresidencia no es un fin para mí, solo es un medio para seguir transformando. Hoy, ante ustedes, pongo todo mi ser, espíritu y corazón para construir con todos”, expresó.

Las tareas pendientes

Ambos dirigentes, tanto el presidente Gustavo Petro como la vicepresidenta Francia Márquez, destacaron que se hace necesario priorizar el desarrollo en el litoral Pacífico, en el Caribe colombiano y en las regiones donde hay población negra.



La 'etnoeducación', el suministro de agua potable y las garantías sociales serían prioridad para el próximo cuatrienio.



“La palabra libertad es nada si no hay igualdad, si no hay derechos. Si no hay poder de la población sobre el Estado. Así que ojalá que la vicepresidencia de Francia constituya la creación del ‘gran poder negro’ en Colombia, dentro de una democracia multicolor. Esta ley 70, sin duda fue un gran avance, aún falta por reglamentar", indicó Petro.



Adicionalmente, algunos miembros de las comunidades y asociaciones que representan a las comunidades afros en el país afirmaron que, además de la reglamentación del 70 % restante de la Ley 70 de 1993, es urgente que se garanticen condiciones para el trabajo comunitario y el diálogo social.



El integrante de la comisión especial de la Ley 70 de 1993, Silvio Garcés, resaltó que en los 29 años de la implementación de la ley se han dado logros para las comunidades negras con el acceso a la educación, el reconocimiento de derechos laborales y el apoyo estatal. "Sobre todo hemos ganado en dignidad", dijo.



"La ley 70 ha servido para ganar la titularidad de nuestros territorios. 6 millones de hectáreas entre tituladas y en trámite. Más de 35.000 muchachos y muchachas que han podido estudiar por el fondo que creamos en la ley. La Universidad del Pacífico avanzando. Siete planes de desarrollo con un compromiso de 55 millones de pesos. (...) Pero seguiremos trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre", puntualizó.

REDACCIÓN POLÍTICA

Escríbanos a: lozdie@eltiempo.com