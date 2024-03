Presidente Petro: ‘Todo anciano mayor de 80 años va a recibir una pensión del Gobierno‘

Este jueves, desde el congreso anual de Fedemunicipios, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación del país en torno a la seguridad ciudadana y a las cifras que diferentes organismos que hacen presencia en el lugar han publicado. Además, hizo mención a su propuesta de renta básica para las personas mayores de 80 años.



La intervención del presidente estuvo precedida por las declaraciones de un grupo de alcaldes, quienes realizaron varias solicitudes en relación con la descentralización del país y en torno a temas como seguridad, vías, agricultura y participación.



Uno de los reclamos que más se repitió durante la intervención de los alcaldes es el de incluir a varios municipios afectados por la violencia dentro de los territorios Pdet y Zomac.



En primer lugar, el mandatario se refirió a las cifras de la Fao sobre la disminución del hambre en el país y las de la Policía Nacional con relación a la situación de la seguridad y destacó que “son relativamente buenas”.



Presidente Petro en Fedemunicipios Foto: Presidencia

“Estos datos de la Política, me parece que son fundamentales para hacer un análisis de la seguridad, seguro que unas regiones no tan bien y en otras mejor. La violencia se ha vuelto territorial y por eso la regionalización de la paz se vuelve fundamental”, señaló.



“Si yo comparo el 2023 con el 2022, lo que tenemos es un estancamiento, ojalá empiecen a descender esas cifras”, señaló el jefe de Estado y luego agregó que hay una reducción en el secuestro extorsivo, los homicidios y de otros delitos.



Dijo que esto es resultado de que la política de seguridad ciudadana y la política de ‘paz total’ no han fracasado y que han mostrado, de hecho, éxitos. No obstante, aseguró que está por verse qué efecto puede tener a largo plazo esta estrategia.



Sobre los resultados económicos, dijo que son resultado de las propuestas que ha hecho su Gobierno.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

“Los datos del Dane dicen que no, que seguimos en la tendencia de aumento en la ocupación laboral y el aumento de la ocupación formal en todas las ramas productivas”, puntualizó.



Al mencionar las cifras de mortalidad infantil en el país dijo que estas demostraban la necesidad de la reforma de la salud. “Si tenemos la tasa de mortalidad más alta de las Ocde, es porque hay que cambiar el sistema de salud”, señaló.



“La reforma pensional lleva un año en el Congreso, pareciera un desastre dicen los malinformantes, eso que hemos propuesto,un sistema de pilares, no es más que el Estado deje de financiar a los viejos y lo hagan los actuales cotizantes”, manifestó e hizo énfasis en la necesidad de que el país tenga un programa de renta básica para niños y niñas y para los adultos mayores.



En ese sentido dijo: “Nosotros vamos a comenzar este programa sin la ley, para mayores de 80. (...) Todo anciano mayor de 80 años va a recibir una pensión del Gobierno, quisiéramos a todos pero sin la reforma pensional no nos alcanza”.



CAMILO A. CASTILLO

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO

CARTAGENA