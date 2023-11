Voluntad de acercamiento y trabajo conjunto: ejes tras reunión de Petro con empresarios

En la tarde de este martes, 21 de noviembre, el presidente Gustavo Petro se reunió con 10 de los principales empresarios de Colombia en un encuentro privado en la Casa de Huéspedes, en Cartagena.



La reunión, que se prolongó durante cerca de cuatro horas, marcó el inicio de un diálogo nacional en el que se trataron temas como "el desarrollo de la educación, la productividad, la inclusión territorial con énfasis en el departamento de La Guajira, la región del Pacífico y la región de la Orinoquía; el desarrollo productivo de la tierra, el fortalecimiento de la economía popular y la inclusión financiera", según se lee en un comunicado oficial.



(En detalle: Presidente Petro y empresarios del país dan inicio a un diálogo nacional).

El encuentro, al que asistieron los empresarios Luisa Pacheco, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Carlos Julio Ardila, Alejandro Santo Domingo, Harold Eder, Carlos Alejandro Pérez, César Caicedo, Carlos Eduardo Pacheco y Carlos Enrique Cavelier, ha sido destacado tanto desde el sector privado como el público como un paso importante en el trabajo conjunto por el progreso del país.



De hecho, el consejero presidencial Juan Fernández, quien estuvo en la reunión junto al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director del Dapre, Carlos Ramón González; la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo; y el superintendente Financiero, César Ferrari; resaltó que el encuentro "no salió bien, salió muy bien".



(Le puede interesar: Los que acompañarán a Petro y a Uribe en el 'tinto' por la reforma de la salud).

'Es un mensaje de confianza': Juan Fernández, asesor presidencial

Facebook Twitter Linkedin

Fernández, consejero rpesidencial Foto: Noticias Caracol

En la mañana de este miércoles, el consejero presidencial Juan Fernández destacó en charla con 'W Radio' que el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y los empresarios "no salió bien, salió muy bien".



"Creo que la foto muestra un mensaje muy potente a los colombianos y también a los otros empresarios y a los gremios. También envía un mensaje de confianza, y creo que es lo más importante, un mensaje de confianza, que es lo que nos hace falta", destacó Fernández.



En sintonía con lo expresado por el presidente Petro, Fernández, consejero para Asuntos Empresariales, reafirmó que "este fue el primero de otros encuentros" y que hubo otros líderes que por temas de agenda no pudieron llegar; entre ellos, dijo, el antioqueño David Vélez.



Al ser interrogado por los temas de conversación tratados, Fernández precisó: "No hubo tipo de conversaciones sobre las reformas. Aquí lo que se está haciendo es partir de una serie de conversaciones muy necesarias para lo que el Presidente ha definido como el acuerdo nacional, que no es otra cosa que resolver quizá parte de las necesidades de este país, y todas están enmarcadas en el contexto de la desigualdad".



(Siga leyendo: 'No es correcto decir que no hay garantías': presidente Calle por reforma de la salud).



De hecho, en medio de la reafirmación de voluntad de acercamiento y trabajo conjunto, la palabra "productividad" habría sido trascendental, según Fernández.



"Al final lo que vemos es que todos estamos en el mismo barco y los objetivos son los mismos (...) Lo que deben salir de estas reuniones son planes y ejecuciones bastante específicas", enfatizó.

Esta es la primera reunión con los grupos empresariales con mayor desarrollo en el país.



Trabajamos un acuerdo nacional sobre temas como la educación, la productividad, el desarrollo productivo de la tierra, el empoderamiento de la economía popular, la inclusión financiera y la… pic.twitter.com/RvNhzHq7fX — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2023

Los Sarmiento, 'comprometidos con La Guajira'

Fernández destacó que en el encuentro se trató la crisis que vive el departamento de La Guajira y que los doctores Luis Carlos Sarmiento Ángulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, asistentes a la reunión, "están bastante comprometidos con el tema".



"Ellos, con generosidad, van a estar aquí en una llave que se está haciendo, acá hay un mecanismo para poder llevar ese desarrollo a La Guajira, a través del DPS (Departamento de Prosperidad Social)", dijo Fernández.

El comunicado del Presidente Petro tras la reunión en Cartagena

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

Finalizada la reunión, el presidente Gustavo Petro entregó su balance del encuentro.



"Hemos desarrollado una reunión con los grupos y las personas con más peso económico dentro de la producción nacional. Con ellos hemos intentado construir las bases de lo que podría ser un gran acuerdo nacional y para lo cual están invitados no solamente el empresariado en conjunto en Colombia, sino las fuerzas de trabajadores, el campesinado, la gente del mundo de la economía popular, la mujer, la juventud, etc., tratando de construir los bienes comunes, los objetivos comunes que nos permitan colocar a Colombia en los rieles de la paz, del desarrollo de una profunda democracia.



Entre los puntos que tocamos están los siguientes, que son ejes de unas mesas que seguirán trabajando en función de lograr propuestas concretas que se puedan viabilizar en Colombia, para ya.



La educación y su papel en la productividad, lo que hemos discutido es que la economía colombiana entre en un sendero en donde las ganancias, la prosperidad, tenga que ver con el crecimiento de la productividad, de cuánta riqueza podemos producir por persona y donde la educación es fundamental, una educación de calidad y que cubra todo el territorio nacional.



La inclusión territorial, somos un país con muchas desigualdades regionales, aquí queremos que la equidad entre las regiones aparezca y por eso un énfasis prioritario sobre la región pacifica, sobre La Guajira y sobre un sueño que es el desarrollo agroindustrial de la Orinoquía colombiana.



El desarrollo productivo de la tierra, ese paisaje de grandes extensiones de tierra fértil sin producir ni una mata de yuca, tiene que cambiar en Colombia, de tal manera que uno de los grandes potenciales de riqueza de fuerza de trabajo sea el que haya producción sobre las tierras fértiles de Colombia.



El desarrollo de la economía popular, que es buena parte de la economía nacional que explica la mayor parte del trabajo, de los puestos de trabajo en Colombia y que tiene que ser empoderada vía el crédito, vía el saber, y la inclusión en el sistema financiero, la inclusión financiera es fundamental para acabar la desigualdad social y la pobreza; si una persona sin mayores capacidades económicas hoy puede tener acceso a un crédito barato, a una posibilidad financiera, indudablemente, y ojalá de manera asociativa podrá salir de la pobreza y podrá hacer más rico a su país.



Estos son los puntos que se empezarán a desarrollar en mesas de trabajo y al cual invitamos que muchos colombianos y colombianas puedan acceder a través de sus propuestas".

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS