Presidente Gustavo Petro asistirá a la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania

El presidente Gustavo Petro partió en la noche de este miércoles hacia Munich, Alemania. El propósito del viaje del primer mandatario es participar en la conferencia de seguridad que se llevará a cabo en esa ciudad europea del 16 al 18 de febrero.



Esta semana, desde el lanzamiento del Programa de Extinción de Incendios Forestales y Protección del Medio Ambiente, Petro aseguró: “Allá nos esperan en Múnich en un Consejo de Seguridad, se llama así exactamente con una fundación que tiene el nombre de un alemán militar que luchó contra Hitler y que heredó con ese nombre la Conferencia Mundial de Seguridad”.



El mandatario aseguró que aceptó la invitación para hablar sobre “cuáles son los problemas más fundamentales de la seguridad humana en el día de hoy y cómo nos podemos juntar en esa alianza como antaño, una alianza por la democracia para derrotar a Hitler, ahora una alianza por la vida y la democracia para derrotar la crisis climática”.

Presidente Gustavo Petro.

Se tiene previsto que a este evento asistan al menos 450 representantes de diferentes países y líderes mundiales.



Entre los asistentes estarán la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. También irán los cancilleres de Perú, India, Argentina, Malasia, entre otros.



A la lista se suman la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyer; el secretario general de la Onu, Antonio Guterres y por parte de Alemania estará el canciller Olaf Scholz y siete ministros.



El canciller (e) Luis Gilberto Murillo acompañará al presidente Petro a este viaje.

Por ahora se sabe que el jefe de Estado colombiana estará en el panel 'Growing the Pie: A Global Order That Works for Everyone'.



