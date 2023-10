Presidente Petro acusa al gobernador del Meta de 'sembrar el miedo y la mentira'

El presidente Gustavo Petro señaló al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, de sembrar miedo y mentira entre el electorado.



"Con estas mentiras es que se engaña al elector. Sembrar el miedo y la mentira, como lo hace el actual gobernador del Meta", dijo el jefe de estado en su cuenta de la red social X.



Y añadió que "el resultado del día de ayer es que se abrieron todo los puestos electorales. No habia sucedido en décadas".



El comentario del mandatario nacional se da en respuesta a una declaración que dio el gobernador del Meta, quien ha sido crítico a la gestión del presidente Petro, en la cual expresaba sus preocupaciones por el orden público de cara a las regionales de este 29 de octubre.

"¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es mi preocupación? Que el señor Registrador me dice: Gobernador, la Fuerza Pública me dice que no me puede prestar ninguna aeronave porque no tienen plata y están en mantimiento o están dañadas. El recorte a las Fuerzas Militares y de Policía ha sido muy duro. Entonces no tenemos aeronaves para trasladar el material electoral", dice Zuluaga en una transmisión oficial de la gobernación.



Zuluaga agrega en su declaración que eso significaba que en las zonas donde hace presencia las disidencias de las Farc el material lo iban a enviar a e iba a ser custiodiado por este grupo.



"Por eso he dicho que eso es poner al ratón a cuidar el queso. Eso no puede pasar. Debe ser el Estado colombiano a través de la Fuerza Pública el que lo garantice", agregó el mandatario departamental.



Finalmente, en el departamento las autoridades dieron un parte de tranquilidad en el departamento durante las elecciones territoriales.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA