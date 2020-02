'Yo no quiero matar a nadie', la respuesta de Duque a Aída Merlano

En el marco de una visita a Ibagué, en la que el presidente Iván Duque se encontraba inaugurando obras viales y deportivas este sábado, el mandatario se refirió a las polémicas declaraciones que la excongresista Aída Merlano dio a una Corte en Caracas (Venezuela), en las que acusó al gobierno colombiano de estar detrás de un plan contra su vida y 'disparó' acusaciones contra los expresidentes, líderes políticos y altos funcionarios colombianos.



"Que la devuelvan a Colombia, es que es una prófuga de la justicia, es una mujer corrupta y delincuente. Aquí la espera la justicia colombiana para sancionarla", expresó el mandatario luego de ser abordado por periodistas de varios medios de comunicación locales y nacionales.

Luego, cuando le preguntaron por una posible solicitud de extradicion de Merlano, el presidente contestó que "aquí han estado procesándola las autoridades, es más, no solamente no han cumplido (el gobierno de Venezuela) los protocolos de Interpol, sino que ahora también hubo una solicitud expresa de la Corte Suprema".

Así mismo, el mandatario se refirió a la posición del gobierno de Nicolás Maduro de no entregar de inmediato a la excongresista a las autoridades colombianas.



"Que la dictadura de Venezuela no siga protegiendo la corrupción y el terrorismo, que eso es lo que los ha hecho a ellos muy notorios ante los ojos del mundo", dijo Duque.



Por último, una de las periodista se acercó y le preguntó qué pensaba de la acusación de Merlano de que el presidente fraguaba un plan para asesinarla, a lo que contestó:

"Yo no quiero matar a nadie, yo quiero que se haga justicia porque esa señora tiene una deuda con la justicia colombiana. Ademas, es prófuga de la justicia porque ya fue condenada", señaló.

Fabio Arenas

Corresponsal de El Tiempo

Huila