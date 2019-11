Presidente Duque reiteró su plan social para el Cauca

El Gobierno y la Iglesia Católica reafirmaron este lunes su apoyo al Cauca. El presidente Iván Duque lideró un consejo de seguridad en Popayán, en el que habló de inversión social en el departamento, mientras que los arzobispos de Cali, monseñor Darío de Jesús Molsave, y de Popayán, monseñor Luis José Rueda, estuvieron en las zonas más afectadas por la violencia “buscando tender unos hilos de confianza de los indígenas con el Gobierno”.

Esta zona del país, en los últimos 14 meses se ha reportado la muerte de 127 personas, la mayoría atribuidos a grupos armados ilegales.



Duque, quien expresó su preocupación por lo que está pasando, reiteró que la situación de violencia que afecta a los caucanos se enfrenta con seguridad y justicia, pero también con iniciativas sociales y con alternativas productivas.



En ese sentido, al término del consejo de seguridad, dijo que la jornada tuvo como objetivo acelerar “el plan social del Cauca” que el gobierno ha consolidado para atender las necesidades del departamento.



Y ese plan contempla recursos para prácticamente todos los renglones, que podrían estar acercándose al billón de pesos. Habrá inversiones en programas sociales, en infraestructura, en vías, en educación, en electrificación, en deporte, en el campo, entre otros.

“Estas son iniciativas de este plan social que queremos se implementen con la mayor celeridad y por eso he designado al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para ejercer la coordinación interinstitucional”, dijo Duque.



“Consideramos que esta visión integral del Estado, seguridad y justicia debe ir de la mano con toda esta inversión social para que nosotros podamos derrotar este fenómeno del narcotráfico que es el que ha servido de combustible para que grupos como la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos intimiden o pretendan intimidar a la población”, dijo el jefe de Estado.



El mandatario reiteró que el narcotráfico es el mayor enemigo del país, de los líderes sociales y de los pueblos indígenas. Para el Gobierno, es claro que los asesinatos están relacionados con el narcotráfico y los grupos irregulares.

Peregrinaje

En un peregrinaje en chiva, la iglesia católica llegó este lunes hasta el sitio de la masacre de cinco indígenas para elevar un llamado por el respeto a la vida de esa población.



“Unidos somos más fuertes”, dijo el arzobispo de Popayán, monseñor Rueda Aparicio, al encabezar una romería por el mismo sector donde se han presentado 16 asesinatos en menos de dos semanas en el norte del Cauca. “La vida está herida, la vida nos necesita a todos”, dijo el arzobispo Rueda al llegar a Tacueyó, en el municipio de Toribío.



La iglesia plantea que el pueblo indígena quiere salir de la esclavitud del narcotráfico, pero hay quienes quieren impedirlo por esa apariencia de riqueza de ese negocio, pero que termina golpeando el derecho a la vida.



La caravana que viajó desde Cali, tejió una colcha de retazos como “un compromiso para arropar la vida, para cuidar de ella”.

El arzobispo de Cali dijo que es necesario recobrar esa confianza en las Instituciones del Estado. “La gente ve que por las narices de la Fuerza Pública pasan todo este tipo de cosas, como son el tráfico de drogas, de armas, asesinatos, se mueven las bandas asesinas, las caravanas de la muerte, y por esas cosas la confianza está perdida”, señaló monseñor Monsalve.



Mientras tanto, el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado insistió en la necesidad de implementar los Acuerdos de Paz firmados en La Habana.



Dijo que no se trata solo de militarizar el departamento, sino de disponer de recursos para el progreso social y porque “mientras existan las economías ilegales no terminará la barbarie ni las muertes en el departamento”.

Plan

“Alguien muy poderoso que nos está matando, pero nosotros, bajo la sabiduría de nuestros ancestros y de la vida misma, nos defenderemos”, sostuvo el alcalde de Toribío, Alcibíades Escué, al denunciar que existe un plan de exterminio de las comunidades indígenas.



El funcionario señaló que las comunidades están dolidas y se sienten angustiadas porque no se detiene la serie de crímenes y atentados.



El pasado 27 de octubre, en un sitio de control de los nativos en Toribío, fueron asesinados cuatro indígenas y la gobernadora del resguardo de Tacueyó, Cristina Taquinás Bautista. Ella había sido una voz permanente en defensa de la comunidad.

El Consejo Regional de Indígenas del Cauca (Cric) reveló un video de una caravana de cuatro carros y una moto donde viajaban hombres uniformados y armados.



Horas después se reportó el asesinato de cuatro integrantes de un equipo de topografía en zona rural de Corinto, donde realizaban mediciones de terreno mediante drones.

De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), este año han sido asesinados 54 nativos en diferentes puntos del norte del departamento. Según el consejero indígena Darío Tote, estos hechos se atribuyen a grupos al margen de la ley, pero también a actores armados del Estado.



Entre las medidas del Gobierno está la llegada de 2.500 uniformados al Cauca para enfrentar a las estructuras armadas y frenar la expansión del narcotráfico.

El presidente Duque también respalda la ‘carpa blanca’, una propuesta de la Defensoría del Pueblo para articular el trabajo de los organismos del Estado con las autoridades indígenas.



El defensor del Pueblo en el Cauca, Rossi Jair Muñoz, dijo que no se ha podido avanzar en ese tema, debido a que cada vez que van hacerlo, un nativo es asesinado.

Inversiones del Gobierno

El presidente Duque reveló este lunes algunas de las inversiones sociales para el Cauca. A través de Familias en Acción se apoya a 207.000 personas y con Familias en su Tierra (población desplazada con plan retorno), a 3.437.



En infraestructura social hay 41 proyectos con más de 80.000 beneficiarios, mientras que en Planeación Nacional ya hay aprobados 160 proyectos del Sistema General de regalías, que benefician al 90 % de los municipios. Para la vigencia 2018, se han realizado 94 proyectos, de los cuales 58 son obras PDET terminadas. Para la vigencia 2019, hay 181 proyectos PDET.

Conclusiones

A continuación, se reproducen las conclusiones de la jornada de trabajo en el Cauca, según documento enviado por el Gobierno a este diario:



Conclusiones



A. El Departamento de Prosperidad Social:



a. Familia en Acción: Se benefician 207.000 NNA, en los 42 municipios del Departamento del Cauca.

b. Jóvenes en Acción: 9.900 jóvenes en todo el Departamento.

c. Mi Negocio: Se beneficiarán 300 emprendedores Caucanos en Guapi, Miranda y Santander de Quilichao.

d. IRACA (Línea productiva y seguridad alimentaria con enfoque diferencial): Contará con mas de 3.100 beneficiarios en Almaguer, Guapi, Totoró y Timbiquí.

e. Familias en su Tierra (Población Desplazada con Plan Retorno): 3437 beneficiarios en Buenos Aires, Caloto, El Tambo, Timbío, Timbiquí, Morales, Piemonte y Rosas.

f. Resa Étnico (Seguridad Alimentaria): 800 beneficiarios en Caloto y Santander de Quilichao.

g. Emprendimiento Colectivo: 26 Resguardos indígenas en Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suarez, Caloto, Corinto, Miranda, Jambaló, Caldono y Toribío.

h. Infraestructura Social y Hábitat: 41 proyectos con más de 80.000 beneficiarios en 29 municipios del Departamento, incluyendo todos los del norte.



B. El Departamento Nacional de Planeación:



a. En trabajo coordinado con Alcaldes y Gobernador del Cauca, 160 Proyectos del Sistema General de regalías han sido aprobados desde el 7 de agosto a la fecha.



b. Estos proyectos benefician al 90% de los municipios del Cauca, en materias como infraestructura vial y educativa, proyectos de desarrollo rural, electrificación, deporte y recreación.



C. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



a. A través del PDET del Alto Patía y Norte del Cauca, se hace presencia en 17 municipios del Departamento.

b. Para la vigencia 2018, se han realizado 94 proyectos, de los cuales 58 son obras PDETs terminadas, 31 se encuentran en ejecución y 5 de estructuración.

c. Para la vigencia 2019, hay 181 proyectos PDET´s.

d. A través de los proyectos productivos, se han implementado 16 proyectos que benefician a 3.053 familias. Estos proyectos benefician a los municipios de El a

e. Tambo, Caldono, Morales, Toribío y Caloto, en áreas como el café, la caña, la piscicultura, el fique, los lácteos y el cultivo de mora.

f. A través del OCAD paz se han aprobado 11 proyectos de mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Miranda, Mercaderes, El Tambo, Caldono, Corinto y Suarez.

g. Igualmente, se han aprobado la instalación de redes eléctricas en Buenos Aires y Cajibío.

h. Mediante el esquema de Obras por Impuestos, se han aprobado 4 proyectos de mejoramiento devías terciarias en Caloto, Corinto, Toribío y Suarez.

POPAYÁN Y BOGOTÁ