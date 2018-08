Presidente Duque rechazó condena al Estado por atentado a El Nogal

“Condenar al Estado por un acto terrorista de esa envergadura, que lo cometió en ese momento el grupo terrorista de las Farc en el año 2003, me parece a mí que es incongruente”. Así calificó el presidente Iván Duque la decisión del Consejo de Estado de condenar a la Nación por el atentado ocurrido en el club El Nogal de Bogotá

De acuerdo con Duque, aunque respeta las decisiones de la justicia y su intención no es controvertir, se debe buscar un balance a la hora de juzgar ese tipo de actos.



"Sigo creyendo que hay que buscar un balance en la sociedad colombiana, que si quienes han cometido esos crímenes no tienen una sanción efectiva, proporcional, que le muestre al pueblo colombiano que es ejemplarizante y por el otro lado se condena al Estado, me parece que hay un gran desequilibrio”, dijo el Presidente este jueves durante su visita a Apartadó, Antioquia.

Según el Tribunal, el atentado perpetrado por las Farc en el Club El Nogal, que dejó 39 personas muertas y 198 heridas, la Nación, representada por la Fiscalía, el DAS, el Ministerio de Defensa, del Interior y la Policía incumplió sus obligaciones de prevención de la población, pues había información que daba indicios de un posible ataque.

“Si bien se trataba de información preliminar que requería ser confirmada e investigada, ninguna diligencia se adelantó, lo que denota una clara omisión, en particular, dado el contexto del conflicto y sus claras repercusiones urbanas”.

Por último, el mandatario expresó que el deseo de los colombianos es que el Estado no sea el que termine “pagando con los impuestos los hechos terroristas de otras personas que tanto le dolieron al pueblo colombiano”.



