Duque ordena construir un nuevo texto para la reforma tributaria

Luego de tres días de protestas y varias semanas de controversia por la ley de Solidaridad Sostenible, o reforma tributaria, el presidente Iván Duque anunció este viernes que ordenó al "Ministerio de Hacienda que construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado".



De este modo, el Gobierno no retirará el proyecto sino que va a introducir cambios a partir de un consenso con los partidos políticos y queda presentar una ponencia sustitutiva sobre la que se hará el debate en el Congreso.

(Puede leer: Duque, 'dispuesto a sustituir' texto de reforma tributaria)



Duque advirtió que esta decisión la toman pues "hemos visto que se han suscitado controversias y preocupaciones de la ciudadanía, y se entiende. Las hemos escuchado y es muy importante que como país tengamos claridad que el interés nuestro es y será siempre proteger a los más vulnerables y a la clase media".



El jefe de Estado señaló que "el mensaje es que no se busca una actitud de tener líneas rojas ni mucho menos de llegar a la discusión con arrogancias o preconcepciones" e invitó a obrar en que haya grandes consensos y que la discusión "no esté capturada por debates políticos, de momento o coyuntura, y que todos podamos aportar a que nuestro país salga adelante".



Entre los cambios que reveló es que "no va a haber aumentos en el IVA, en bienes o servicios, y tampoco cambiarán las reglas de juego actuales relacionadas con ese impuesto".



"Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber aumentos de IVA en productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos", agregó.



Tampoco habrá IVA para los servicios públicos ni a la gasolina. "Eso tiene que dar tranquilidad y certeza a la ciudadanía de que ahí no habrá ningún tipo de preocupación", puntualizó Duque.



Sobre el impuesto de renta dijo: "las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. Es decir, no se va ampliar la base del impuesto de renta".



(Además: La ‘alocución a la Nación’ en la que Petro se refirió al paro)

No se va ampliar la base del impuesto de renta FACEBOOK

TWITTER

El mandatario señaló que trabajarán "entre todos en unos propósitos muy claros", que son: mantener el ingreso solidario, mantener la devolución del IVA a los más vulnerables, tener una extensión en el tiempo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), mantener, a través de fondo de solidaridad educativa, el programa Generación E e instalar la gratuidad en la educación universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3.



De este modo, Duque señaló que los tres grandes objetivos que se pretende con la reforma es la protección de los más vulnerables, estabilizar las finanzas públicas del país y proteger la calificación crediticia que tiene Colombia, que es la que permite conseguir financiamiento.



(No se quede sin leer: ‘Me iba a reencontrar con mis papás en México y resultó una pesadilla’)



Síganos en @PoliticaET