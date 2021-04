‘Presidente Duque sí sabía del IVA para los servicios funerarios’

La controversia por la posibilidad de que los servicios funerarios tuvieran un IVA del 19 %, según el texto que el Gobierno Nacional radicó en la Cámara de Representantes, ha sido objeto de controversia general.

Hasta el presidente Iván Duque mostró su inquietud por esta propuesta, incluida en el proyecto de reforma fiscal de su propio Gobierno: “Eso no debería tener un IVA. (…) Seguramente quedará por fuera”, dijo él entrevista con Semana. “¿Por qué quedó eso ahí? No le tengo una explicación clara. Tal vez cuando se hizo la extrapolación de algunas cosas que no eran de consumo básico se metió ahí, pero los servicios funerarios no deberían tener IVA”, argumentó el Jefe del Estado.



Luis Fernando Arango Madrid, gerente General de Funeraria San Vicente De Medellín y presidente del Comité Sectorial de Servicios Funerarios de Fenalco Nacional, habló con EL TIEMPO sobre el tema.

El presidente Iván Duque dice que es un error que en el texto propuesto de reforma tributaria esté incluido el IVA. ¿Ustedes en el gremio qué piensan?

Creemos que el Presidente sí sabía de poner IVA a un servicio que más allá de cualquier consideración económica tiene un origen humanitario, de enorme servicio de solidaridad y sobre todo en semejantes momentos que vivimos por la pandemia.

¿Por qué cree que no se trata de un error?

Porque en el texto de la reforma tributaria presentada en diciembre de 2019 por él mismo nos pasó exactamente igual. En aquella ocasión, también nos tocó movilizarnos, mostrar nuestro desacuerdo, ir hasta el Congreso, hablar con los representantes del Gobierno para explicarles el porqué de la inconveniencia de semejante decisión hasta que, por fin, pudimos lograr que se omitiera. Ahora, el mismo presidente, el mismo ministro vuelven y ponen en el texto una idéntica propuesta.

¿Por qué ustedes no habrían de pagar IVA como cualquier otro negocio?

No somos nosotros. Esto no es un negocio de características similares a otro que produzca, por ejemplo, objetos. La Constitución es categórica en la defensa de la libertad de cultos y de religión. En ese sentido, hay que garantizar los ritos de los colombianos previstos para despedir a sus deudos que han a partido. Nuestra labor es humanitaria para dignificar la muerte, un momento, que sobra decirlo, marca un punto de inflexión en cualquier familia.



¿Han hecho ustedes estimativos de cómo sería un servicio funerario con IVA?

Un servicio funerario que, por ejemplo, cueste cuatro millones de pesos se subiría a cinco millones. Con la mano en el corazón y con respeto digo que no es razonable, no se entiende, que con semejante situación económica por la pandemia y la pérdida de un ser querido ahora le golpeen aún más su bolsillo.

Muchas personas podrían pensar que, por la actual situación, a ustedes son de los colombianos que les ha ido bien en esta pandemia. ¿Qué responde ante esto?

Al contrario. Todo lo contrario. Históricamente las familias adquieren una protección exequial de forma planeada, que van pagado en cuotas mínimas, estimando que las van a usar en un futuro lejano. Con la pandemia todo esto cambió, hubo familias que llegaron a requerir el servicio de manera intempestiva para dos, tres miembros de su núcleo, afectando cualquier previsión. ¿Qué hicimos nosotros? Asumir esos costos.

¿Tiene cifras?

Claro. Mire el caso solo de una seccional nuestra. En el año 1919, prestamos 1949 servicios cada mes. En noviembre de 2020, con pandemia tuvimos 2901 un servicio, de los cuales tuvimos 590 cadáveres con covid.

¿Usted cree que la situación ahora es crítica? ¿De colapso?

Yo no puedo decir que estamos colapsados, pero sí tenemos una muy alta demanda, como jamás se había visto. Sí hay cuerpos en fila en todos los hornos, incluso algunos tienen, por supuesto, unos 'thermo king' en frío para guardar, no los casos de Covid que deben ir con prioridad a crematorios, pero sí los casos de muerte natural diferente a coronavirus.



Pero ¿al tener más casos no es más rentable?

Como le dijo no. La pandemia nos ha afectado, pues las tasas de mortalidad han ido incrementando exponencialmente hasta duplicarse en el caso de algunas principales ciudades. Como le digo, esta mayor mortalidad ha sido absorbida en gran parte por las empresas del sector funerario, que protegen al 47,5 % de los hogares colombianos mediante planes de previsión exequial.

¿Cuál es la propuesta de ustedes, entonces, al Congreso donde se discute el proyecto de reforma tributaria?

Los servicios funerarios son de primera necesidad, e integran el orden público al hacer parte integral de la salubridad pública y de la salud en general. Por lo mismo, es un sector que hay que proteger. Hay que pensar en las clases menos favorecidas, en la gente más humilde. En otros países, hemos visto como el Estado asume todos los costos porque se parte de que es una situación excepcional y lo primero es luchar contra la pandemia y no poniendo a una familia con un dolor inmenso sin saber qué hacer ahora con su familiar fallecido porque el Estado le quiere cobrar IVA.

¿Aquí no hay punto medio?

No. Porque la muerte, como hecho inevitable y obligante, no les deja otra alternativa a los deudos que contratar un servicio funerario. No existe una decisión de consumo, sino una necesidad imperiosa de dar despedida digna a los fallecidos. Los servicios funerarios –de primera necesidad- no son opcionales.

¿Cómo qué otro sector?

En aplicación de los principios de igualdad y de equidad, la reforma debe mantener la exclusión de los servicios funerarios, tal y como efectivamente la mantiene para los servicios médicos, odontológicos, clínicos y de laboratorio, para la salud humana; los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros de servicios de salud y en general sus planes adicionales.



A propósito, ¿cómo le ha ido al personal de su sector en esta pandemia?

Aprovecho para pedirle al señor presidente que en lugar de IVA nos pongan las vacunas. Mire el riesgo cada día es enorme. Como último eslabón en la cadena de salud, somos los encargados, a través de rituales fúnebres, de realizar la evacuación de todos los fallecidos desde su lugar de fallecimiento en centros de salud, hospitales y clínicas de todos los niveles de atención en salud, lugares de residencia, hogares de ancianos, instituciones que prestan servicios de cuidado a enfermos o de instalaciones de medicina legal; realizamos procedimientos de tanatopraxia o embalsamamiento de cadáveres y los llevamos a la disposición final a través de inhumaciones o cremaciones.

Ustedes arreglan los cadáveres para incinerarlos de personas que han fallecido con covid. ¿Cómo es ese proceso?

Muy doloroso. Nosotros hermetizamos los cuerpos para su despedida final, pero previamente debemos incluso quitarles los aparatos con los que los han mantenido intubados porque se trata de una situación que nadie había imaginado.



POLÍTICA@PoliticaET