Así es la Unidad Deportiva de Quibdó, inaugurada hoy por Duque

Este sábado el presidente Iván Duque inauguró la nueva Unidad Deportiva de Quibdó, que consta de pista atlética y coliseo multipropósito y beneficiará a 1.200 deportistas del Chocó y a 10 mil habitantes de los municipios de Quibdó, Atrato, Lloró, Cértegui y Río Quito.



“El Chocó y el Litoral Pacífico es tierra de atletas, cuna de campeones, y hoy estamos entregándoles esta infraestructura al departamento y a la ciudad de Quibdó, con una inversión que supera los 50 mil millones de pesos”, afirmó el jefe de Estado.



Esta infraestructura es de 8.000 mil metros cuadrados construidos y destinados para la práctica deportiva y la recreación en las mejores condiciones.



Durante la inauguración del complejo deportivo, el Jefe de Estado recordó que como precandidato y candidato presidencial, le decía a la comunidad que el suyo sería el Gobierno del Deporte y le daría vida al anhelo de tantas décadas de tener un Ministerio del Deporte.



“Recuerdo que muchas personas me decían con frustración: queremos en Quibdó una infraestructura deportiva que transforme vidas, y me hablaban de dos escenarios. Me hablaban de una pista, de un estadio de atletismo, con las mejores condiciones y características, y me hablaban también de un coliseo para deportes de contacto, de lucha, y que también tuviera escenarios para la práctica de levantamiento de pesas”, indicó.



“Esperamos que cientos de atletas, obviamente con todas las normas de bioseguridad, puedan hacer de esta pista de ultima gama, con un diseño espectacular, la cuna de su formación para el alto rendimiento. Esperamos que este coliseo se convierta también en el semillero de medallistas olímpicos, panamericanos, centroamericanos y, por supuesto, campeones nacionales”, dijo.

