'Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando': Duque

Mientras en muchas ciudades del país el paro cerraba con un 'cacerolazo', el presidente Iván Duque hizo un balance de la jornada de protestas convocadas para este jueves, 21 de noviembre. “Quiero resaltar la actitud de la ciudadanía, que rechazó a los vándalos y dejó claro que, para expresarse, no se necesita acudir a la violencia”, señaló el primer mandatario en su alocución.

También señaló: "Somos un Gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia. Y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo".



Además, el presidente destacó que la Fuerza Pública hizo presencia “en todos los rincones del país”, y se comprometió a garantizar la seguridad en aquellas ciudades en las que aún se están presentando desmanes.



Durante su alocución, Duque también señaló la necesidad de profundizar el diálogo y acelerar la agenda social y de lucha contra corrupción.



Sobre los disturbios que se presentaron en distintas ciudades del país, especialmente en Bogotá y Cali, el Presidente resaltó que “los vándalos no representan el espíritu” de la protesta social, y agregó que “ni el crimen ni la intolerancia tienen espacio en nuestra sociedad”.



“Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular, ni serán legitimados por el derecho a la protesta. No permitiremos saqueos y atentados contra la propiedad privada. Y vamos a aplicarles todo el peso de la ley”, dijo el presidente, que también apuntó que han sido capturados decenas de delincuentes.

EL TIEMPO