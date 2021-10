'El 2020 nos cambió por completo el orden de prioridades': Iván Duque

Con una gran batería de cifras y porcentajes, el presidente Iván Duque habló con EL TIEMPO sobre la validez de los programas sociales que se han profundizado durante la pandemia y explicó la necesidad de hacer estas inversiones, las cuales, según el mandatario, duplicaron el número de beneficiarios de estas iniciativas.



¿Cómo nació Ingreso Solidario?

​

El 2020 nos cambió por completo el orden de prioridades, porque exacerbó unas condiciones socioeconómicas muy difíciles y complejas que ya hacían curso. Nuestro gobierno tuvo que enfrentar esa situación y articular rápidamente esfuerzos entre diferentes entidades para responder de manera pertinente a las necesidades de los hogares colombianos más necesitados y vulnerables. Precisamente, de esa premura surgió Ingreso Solidario, como una medida que nos permitía llegar a esos hogares que no estaban recibiendo ninguna ayuda del Estado.



¿Y cómo se desarrolló?



Ingreso Solidario fue posible gracias al trabajo que veníamos haciendo con el Sisbén IV, lo cual nos permitió identificar muy rápidamente 1,4 millones de hogares en pobreza extrema y monetaria que no recibían transferencias de otros programas, y 1,6 millones de hogares vulnerables o registrados en el Sisbén III que no estaban cobijados por los programas sociales. Para que dimensionen la magnitud de lo que representa el Ingreso Solidario en términos sociales, los $ 18 billones que se invertirán en este programa representan casi un tercio –el 32 por ciento– de la inversión total que se ha realizado en la historia de los programas sociales. 18 billones de pesos de 55 billones de pesos.

#LeCumplimosAlEjeCafetero | Mujeres y jóvenes rurales, pequeños y medianos productores dieron primer paso para iniciar sus proyectos y fortalecer la productividad en sus fincas✅👨‍🌾. El Presidente @IvanDuque y el ministro @ZeaNavarro entregaron créditos con apoyo del @BancoAgrario pic.twitter.com/qlz1ZcO62x — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) October 10, 2021

¿Qué proceso hubo para llegar a esta renta básica universal?

​

Cuando inició la pandemia, para mí era claro que el Gobierno Nacional debía desplegar 3 anillos de protección para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Un primer anillo en protección a la salud y atención de la Emergencia Sanitaria. Otro en protección al empleo y al aparato productivo y reactivación económica. Y uno más en protección a la población vulnerable. Ingreso Solidario consolidó ese tercer anillo. Esto, al lograr unir en una gran red de protección social con pagos extraordinarios y ordinarios a los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor. Estas medidas impidieron que la incidencia de la pobreza fuera mucho más alta. Evitamos así que más de 1,7 millones de personas cayeran en pobreza monetaria y que otros 2,3 millones de personas cayeran en pobreza extrema. Este programa, que inicialmente nació pensado para ejecutarse durante 3 meses, ya lleva a hoy 17 pagos mensuales y una inversión de $ 8,3 billones. Ahora bien, la aprobación de la Ley de Inversión Social nos garantiza $ 7,2 billones adicionales hasta diciembre de 2022, permitiendo que esta renta básica de emergencia invierta por lo menos $ 18 billones desde su creación, en marzo de 2020, hasta el 2022.



¿Qué se puede decir sobre los programas para los jóvenes?



Jóvenes en Acción se inició en el año 2013 con 53.669 beneficiarios y una inversión anual de $ 62.969 millones; durante nuestro Gobierno ya ha beneficiado a 609.161 jóvenes, con una inversión superior a los $ 2 billones. Igualmente, en este periodo, el número de beneficiarios ha aumentado en un 255 por ciento, al pasar de 173.771 jóvenes en 2018 a 443.129 jóvenes a septiembre de este año. Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, se han generado 511.473 nuevos cupos en el programa, favoreciendo a los jóvenes más vulnerables del país.

¿Qué pasó con el número de beneficiarios de estos programas sociales?

​

Al comienzo de mi gobierno, 4,3 millones de hogares eran beneficiarios de transferencias monetarias. Hoy, esa cifra ya supera los 8,5 millones de hogares con una o más transferencias de diferentes programas.



¿De dónde salió el presupuesto para estas inversiones?



Ya llevamos más de $25 billones invertidos en los programas de transferencias monetarias. Esto ha sido posible gracias a la creación de la devolución del IVA y al fortalecimiento de los programas existentes antes de la pandemia: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, para los que hemos destinado $ 12 billones en su operación. Además, gracias al rápido despliegue del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), durante la pandemia, logramos destinar 13 billones de pesos adicionales para realizar pagos extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor y para financiar la creación del Ingreso Solidario. Optimizamos el presupuesto público, como nunca antes, para poder responder a la emergencia social con ingresos adicionales a los hogares más vulnerables del país.

Somos conscientes de las dificultades que trajo la pandemia para los estudiantes universitarios en el país. Con la #MatrículaCero eliminamos las barreras para acceder a la educación superior pública en los estratos 1, 2 y 3 y hoy, con orgullo, es política de Estado. pic.twitter.com/3OQuNnI55g — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 10, 2021

¿Qué les dice a los críticos sobre estas cifras?

​

Que las cifras de transferencias monetarias que se han realizado a lo largo de nuestro gobierno son reales. Esto teniendo en cuenta que, en primer lugar, son cifras efectivamente ejecutadas; y, en segundo, que dentro del Plan de Desarrollo se estimó aumentar en más de 500.000 los nuevos cupos para el programa de Jóvenes en Acción. Pues bien, esta meta ya la hemos superado con creces, y estimamos al cierre de este año alcanzar 611.000 nuevos cupos.



¿Qué tan apremiantes eran estas inversiones sociales?



Lo que hemos podido comprobar es que todas las ayudas institucionales, en suma, lograron generar un efecto de contención en la cifra de pobreza monetaria y pobreza extrema. La oportunidad, la celeridad y el compromiso con el que actuamos desde el Gobierno Nacional nos permitió en 2020 contener en 3,6 puntos porcentuales el aumento de la pobreza monetaria y en 4,7 el aumento de la pobreza extrema.



¿Hasta cuándo estarán estos beneficios?



Aquí tenemos que aclarar dos cosas; la primera, que la Ley de Inversión Social nos permite ampliar Ingreso Solidario hasta diciembre del 2022, garantizando a los beneficiarios de este programa los giros mensuales que se vienen dando. La segunda, que programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA hoy son ya una política de Estado, por lo cual tienen garantizada su permanencia y vigencia en el tiempo, sin fechas de vencimiento.

