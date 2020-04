En compañía del los gobernadores de Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba y Santander, el presidente Iván Duque explicó cómo se están dando las aperturas de los sectores de la industria y la manufactura en estas regiones.

El mandatario señaló que, a la fecha, "no hay consenso científico de que alguien con covid-19 quede inmune" y por ello esta es una pandemia a la que se le debe prestar mucha atención.



El jefe de Estado aseguró que "el 7% de las pruebas que se han realizado han resultado positivas". Además, enfatizó que la disciplina es clave para ganarle la batalla a la pandemia.



Así mismo, advirtió que más del 95% de las UCI están vacías. “Las camas que están dispuestas para el covid-19 no están siendo utilizadas (…) tenemos más del 95% de las Unidades de Cuidados Intensivos que están vacías, dispuestas para enfrentar el covid-19. Hoy podemos decir que más del 97% de las camas dispuestas para enfrentar el covid-19 no están siendo utilizadas”, indicó el mandatario.

"La recuperación de la vida productiva la estamos haciendo responsablemente, pero el gran reto no está en el Estado ni en las autoridades locales, está en nuestra disciplina personal y colectiva", aseguró.



El presidente reitero que Colombia es uno de los países de América Latina con más camas de UCI por un millón de habitantes.



Por su parte, Diego Molano, director del Dapre, aseguró que casi 2 millones de adultos mayores recibieron un pago aproximado de $ 240.000 pesos.Molano señaló que tres millones de familias recibirán, hasta el 15 de mayo, el ingreso solidario, y recibirán otro giro para finales del próximos mes.

¿Qué se está haciendo en Antioquia?

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que hay cinco fallecimiento en Antioquia y les envió un mensaje de condolencias. Respecto al crecimiento de la capacidad en las UCI, advirtió que hay aproximadamente 850 unidades actualmente y que han recibido 45.000 millones de pesos en donaciones para enfrentar la crisis en la región.



En cuanto a la reactivación gradual de la economía, puntualizó que entre este lunes y martes ha habido un crecimiento del 13% de pasajeros en el transporte masivo, respecto a la semana anterior.

¿Qué se está haciendo en el Valle del Cauca?

La Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, aseguró que el presupuesto lo han destinado para "cubrir el tema de la salud y la seguridad alimentaria". En el Valle del Cauca hay 5.000 camas y "estaríamos preparados para asumir el momento que se nos viene", enfatizó Roldán.



Aseguró que "no hay un solo municipio que nosotros en la Gobernación no los hayamos o estemos apoyando". Además, dijo que están en contacto con los alcaldes para hacer una reapertura gradual de los sectores con todas las medidas de bioseguridad.

¿Qué se está haciendo en Córdoba?

El Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, aseguró que la meta es llegar a 516 camas de cuidados intensivos.

¿Qué se está haciendo en Santander

El Gobernador de Santander, Richard Aguilar, advirtió que en su región hay 15 laboratorios para hacer pruebas y están haciendo 80 pruebas diarias. Además, dijo que se reactivaron cerca de 5.000 empleos. Dijo que han invertido 2.500 millones para la garantizar la seguridad alimentaria.

POLÍTICA

