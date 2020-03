Las nuevas pautas de Duque para la cuarentena nacional por coronavirus

A menos de dos días de la entrada en vigor de la cuarentena nacional para combatir el avance del coronavirus en Colombia, el presidente de la República, Iván Duque, hizo nuevos anuncios sobre las medidas que se tomarán en el país.



"Esta cuarentena nacional lo que busca es la solidaridad de todos", dijo el Presidente, e invitó a los Colombianos a ayudar a quienes lo necesitan sin descuidar las medidas de protección para evitar contagios por el covid-19.



El primer mandatario recordó el paquete de apoyos a los beneficiarios de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, y el giro social (devolución del IVA), y aclaró que se garantizará la cobertura de techo, salud y comida a quienes lo necesitan.



También aseguró que los servicios de salud y emergencia, al igual que los centros de abastecimiento, estarán disponibles durante la cuarentena.



Tras algunos anuncios, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, tomó la palabra para decir que se tomaron las medidas necesarias para garantizar que todas las familias, incluso las morosas, tendrían acceso al servicio de energía.



Por su parte el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aseguró que 86.500 familias ya tienen restablecido el servicio de agua y, aunque reconoció que aún falta el 60% de su meta por cumplir, dijo que en menos de 9 días tendrán "a ese millón de ciudadanos reconectados". También aseguró que es un hecho que el costo del metro cúbico de agua está congelado durante la declaratoria de emergencia.



José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, explicó cómo está diseñada la estrategia de abastecimientos. "La prioridad ha sido proteger vidas, y una prioridad es abastecer a todos los colombianos de los productos básicos", señaló.



Restrepo dio un parte de tranquilidad y señaló que habrá productos suficientes para todos durante el periodo de aislamiento, por lo cual no es necesario hacer compras excesivas. En cuanto a los restaurantes, dijo que sólo prestarán servicio a través de plataformas electrónicas y domicilio.



Otro de los temas sobre los que han surgido dudas es cómo se va a lograr que los productos del campo lleguen a la ciudad.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, dijo que los campesinos podrán ir a comprar insumos, vacunas, semillas. Además aclaró que el transporte rural y el de carga va a estar a disposición, para que los productos puedan ser comercializados.



En cuanto a transporte, Ángela María Orozco, jefe de esa cartera, aseguró que se va a garantizar para las actividades productivas. También dijo que aunque se restringirá la movilidad, habrá transporte terrestre y fluvial para las personas que se dedican a las actividades excepcionadas de la cuarentena. "Se va a crear un centro de logística y transporte", anunció Orozco.



Y agregó que la gente que esté en las calles tiene que acreditarse. Sin embargo, en el caso de, por ejemplo, los campesinos que llevan sus productos a vender, dijo que habría que articular esfuerzos para lograr la identificación.



Para las personas que deben movilizarse de un municipio a otro para desarrollar alguna de las actividades excepcionadas, la ministra Orozco dijo que se garantizará un mínimo de operación de las empresas de servicio intermunicipal.



Sobre los servicios de tecnología, la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, afirmó que están trabajando con los operadores para asegurar que las redes se mantengan nutridas, y así asegurar que los colombianos puedan llamar, trabajar desde sus casas, continuar sus estudios de manera remota.



Respecto a las dificultades con los pagos, reveló que habrá apoyos para las personas menos favorecidas, de tal forma que gratuitamente puedan usar canales de comunicación y mensajería.



En cuanto a los servicios de prensa, radio y televisión, Constaín dijo que también están garantizadas las condiciones para que sigan operando.



Por otra parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, habló de las personas que están autorizadas para circular durante la cuarentena, es decir, las excepciones, que puede encontrar dando click aquí. "Quienes no cumplan, tendrán sanciones", dijo Arango, y añadió que "por eso es importante quedarse en casa".



En el reciente mensaje del presidente Duque y su gabinete también se llamó la atención sobre la forma en que los colombianos deben asimilar el aislamiento preventivo obligatorio. El ministro de Salud, Fernando Ruíz, pidió que no se descuide el campo mental y emocional durante la cuarentena.



Sobre las cirugías de urgencia, Ruíz aclaró que seguirán siendo atendidas, y dijo que intervenciones por cáncer o aquellas que comprometan la vida de la ciudadanía, no se verán afectadas por la cuarentena. Sin embargo, pidió que se evite asistir a centros médicos por razones no urgentes mientras se supera la pandemia.



El ministro de Salud también anunció que hay 2.500 psicólogos que se ofrecieron voluntariamente para atender a las personas que presenten afectaciones en este campo.



Tras la intervención de los ministros, el presidente Duque señaló que este es posiblemente el momento más difícil que ha atravesado Colombia, y dio un mensaje de aliento para afrontarlo. "Si nos cuidamos a nosotros, salvamos a los demás", dijo el jefe de Estado.

