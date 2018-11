Duque abre ofensiva por reforma tributaria, pero partidos se resisten

Pasar la reforma tributaria para recaudar los 14 billones de pesos que el Gobierno necesita en 2019 se le volvió un reto mayor al presidente Iván Duque. El mandatario y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, emprendieron ayer una ofensiva para persuadir a partidos políticos y gremios económicos sobre la necesidad de obtener, por vía del IVA, la mayor cantidad de los recursos que se necesitan.

Pero ni Duque ni su ministro de Hacienda han tomado nota, al menos de manera pública, de lo advertido por su propio partido (el Centro Democrático), con su jefe único a la cabeza, el expresidente Álvaro Uribe, de que no se aprobará el IVA a la canasta familiar.



Ayer, Duque, primero en la Casa de Nariño, con periodistas, y más tarde con los líderes de los gremios, insistió en su iniciativa. En ambas oportunidades dijo que se propone “abrir un diálogo para escuchar a todos los sectores productivos de nuestro país, al igual que al Congreso de la República”.



En una reunión con la bancada de Cambio Radical (el partido de Germán Vargas), el ministro Carrasquilla, según dijeron varios asistentes, se sostuvo en su proyecto inicial y les notificó que “el Gobierno no tiene plan B”. O sea que no cambiará su proyecto.



“El ministro nos dijo que el Gobierno no tiene plan B, que la única alternativa que tiene es conseguir esos recursos con el IVA”, le relató a EL TIEMPO el senador Richard Aguilar, miembro de esta bancada.



Aguilar también contó que Carrasquilla rechazó la posibilidad de gravar las cervezas, las bebidas azucaradas o los dividendos de los accionistas de empresas. “Sobre los dividendos nos dijo que no era prudente porque eso podría desincentivar la inversión extrajera”.

El martes en la tarde, luego de reunirse con su bancada y con Carrasquilla para discutir la problemática planteada, Uribe aseguró que el Gobierno se había comprometido a “buscar opciones” distintas del IVA a la canasta familiar.



Tras el anuncio expreso y reiterado del Centro Democrático de que no apoyará el IVA a la canasta familiar, otros partidos se sumaron ayer a esa corriente.



Los conservadores fueron más explícitos. Además de rechazar el IVA para la canasta familiar, le sugirieron al Gobierno acudir a otras fuentes de ingresos, como gravar el sector financiero y echar mano de las utilidades de Ecopetrol. También le recomendaron crear “programas serios para combatir la evasión y la elusión” de impuestos a todo nivel.



Y le advirtieron que “los nuevos gravámenes deben recaer sobre los colombianos de mayores ingresos y no sobre los sectores populares y la clase media”.



El partido de ‘la U’ fue más duro. Su presidente, Aurelio Iragorri, anunció que no apoyarán ni el IVA a la canasta familiar ni otros aspectos de la ley de financiamiento. “No compartimos la idea de gravar a los asalariados, de establecer impuestos a las cesantías y otra clase de tribunos”, dijo.



Otro grupo de ‘la U’, conocido como el de “los independientes”, dijo que no apoyará “una reforma tributaria que castiga a los pensionados con doble tributación (...) que en un acto de incoherencia castiga la cultura, pone IVA a la educación al gravar los libros y materiales educativos y eventos culturales. Nadie debe pagar impuestos por el derechos a educarse”, aseguró el grupo.



Aunque los liberales revelarán hoy un documento al respecto, el senador Luis Fernando Velasco anticipó que su partido no votará el IVA a la canasta familiar.



Ante el cierre de filas de partidos a un IVA a toda la canasta familiar y a gravar más a la clase media, el panorama de la ofensiva del presidente Duque y su ministro Carrasquilla para persuadir a políticos y gremios sobre su proyecto de reforma no es tan favorable.

Gremios se suman a la discusión de la ley de financiación

Los gremios económicos se comprometieron ayer con el Gobierno a crear mesas temáticas y sectoriales para alinear sus posiciones frente al proyecto de ley de financiación, de tal manera que esto facilite su discusión en el Congreso.



Así lo expresó Jorge Humberto Botero, presidente del Consejo Gremial Nacional, al término de la reunión en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, en la que tanto el Gobierno como los gremios expresaron sus inquietudes en torno a dicha iniciativa. También se comprometieron en nutrir la discusión con propuestas que apunten al crecimiento económico, la creación de empleo digno y elevar la competitividad.



Al término de la reunión, que se extendió por varias horas, Duque señaló que el encuentro con los gremios fue bastante productivo e hizo un llamado para que la discusión se centre en los objetivos “que nos unen y no en los que nos dividen”. Agregó que con el equipo económico del Ministerio de Hacienda se establecieron puntos en común y se creó un espacio de discusión en los temas donde hay preguntas, inquietudes y preocupaciones, para construir consensos.



