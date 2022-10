El presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra reaccionó frente al enfrentamiento entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.



La disputa se dio sobre la creación de una autoridad única ambiental en el área de Bogotá, modificando la existente con la Corporación Regional de Cundinamarca (CAR).

En días pasados la alcaldesa @ClaudiaLopez realizó públicamente una propuesta al Presidente @petrogustavo con respecto a una autoridad ambiental única para la Región Metropolitana. Por el mismo medio, enviamos respuesta oficial por parte del gobierno nacional pic.twitter.com/COMh0cY1gx — Susana Muhamad (@susanamuhamad) October 18, 2022

Frente a esta transformación y la polémica generada, Abisambra invitó a la ministra de Ambiente a que primero atienda las responsabilidades de su cartera.



“Decirle que nos deje en Bogotá los temas que nosotros tenemos que atender. Aquí tenemos una obligación y es debatir el proyecto de Región Metropolitana, sea porque el Concejo decida o no, ingresar a la región”, agregó en su declaración.



(Lea también: Estos son los 'peros' que César Gaviria le pone a la reforma tributaria)



El presidente también aclaró que en el Congreso de la República crearon la Región Metropolitana.



En cuanto a la incidencia de la participación ciudadana, expresó que "En los concejos no solo de Bogotá sino en Cundinamarca, tenían que hacer unas audiencias públicas que la contemplan para que las personas pudieran expresar si estaban de acuerdo o no sobre el proyecto".



(Le sugerimos: Reforma tributaria: esto es lo que pagará cada pensionado según su mesada)



Finalmente, Abisambra enfatizó en que la ministra actúa como concejal, no como ministra de Estado: "Esa es la invitación que le venimos haciendo".



Por ahora, se conoce que la Secretaría de Ambiente y la CAR van a seguir funcionando como vienen. "Nosotros tenemos una obligación legal y para eso estamos debatiendo los proyectos, independiente de cuál sea su resultado”, dijo el presidente del Concejo de Bogotá.



REDACCIÓN POLÍTICA