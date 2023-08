Este lunes se llevó a cabo un nuevo consejo de ministros en la Casa de Nariño. Fue hasta tarde, puesto que el presidente Gustavo Petro estuvo en el Cauca hasta altas horas de la noche, y nuevamente hubo un “jalón de orejas” del primer mandatario a su gabinete. Como a finales de julio, la razón fue la falta de ejecución en algunas carteras.



(Puede ver: Tensión en el Gobierno: se agita fantasma de nuevo remezón en el gabinete)

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron el nuevo regaño del presidente, que esta vez reactivó los rumores de remezón ministerial. Varios presentes señalaron que hubo un ultimátum del primer mandatario. El que no mejore la ejecución en un mes, se tiene que ir del gabinete.



La advertencia habría sido para ministros y viceministros. “Todas las direcciones de los ministerios quedan con matrícula condicional y si no mejoran ejecución no podrán continuar en el gobierno, lo mismo los viceministros”, expresó uno de los presentes en el consejo de ministros de este lunes.

Facebook Twitter Linkedin

Gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Otro de los que pudo presenciar el llamado atención afirmó que de nuevo fue un regaño generalizado, como el que ocurrió a finales de julio. El mandatario habría citado a cada uno de los ministros a que expusieran los avances en este año de mandato y no se habría sentido a gusto con lo que vio.



(Además: Renacen los fantasmas de sacudón ministerial dentro del gabinete del presidente Petro)



Aunque el regaño fue en general, también se habrían reportado llamados de atención en específico a carteras como la de Hacienda, Ambiente, Agricultura, entro otras. En el último caso, hay versiones que apuntan a que el regaño fue por el tema de la Agencia Nacional de Tierras y las cifras presentadas. Algunos las han calificado de infladas.



En este caso, versiones apuntan a que el regaño no habría sido contra la ministra Jhenifer Mojica sino contra Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras y cuestionado por las cifras.



Ante el pedido de dar resultados, fuentes confirmaron que la ministra Mojica pidió la renuncia protocolaria de los directores se su cartera. Esto sería una medida para presionar la ejecución y dar los resultados exigidos por el primer mandatario.



(Además: ¿Qué va a pasar con el remezón ministerial del gobierno Petro? - En secreto)



La ejecución ha sido un tema crucial en el último tiempo. Desde antes de cumplir el año de mandato, el presidente hizo énfasis en la necesidad de dar resultados. Fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que en pasados consejos de ministros ya había hecho énfasis en este aspecto y venía planeando un remezón ministerial sustentado en la falta de ejecución de algunas carteras.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro estuvo en el puente de Boyacá. Asistieron su familia, la cúpula militar y sus ministros. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

Cuando ya se venían anunciando cuáles serían los cambios en las carteras, el escándalo de Nicolás Petro calmó las aguas. En un intento por dar un mensaje de estabilidad, el mandatario cambió sus planes de relevos en el gabinete. Sin embargo, las últimas cifras en ejecución, que conoció el presidente en el consejo de ministros, habrían prendido de nuevo las alarmas de cambios de los ministerios.



Esta vez, más allá de los rumores, ya hubo una advertencia directa del presidente y un plazo máximo de dar resultados. Incluso, el llamado no solo sería a los ministros sino a otros funcionarios que ejecutan el presupuesto de las carteras.