Presidente critica a medios y dice que bloqueo a entrada de la Corte duró '10 segundos'

Este domingo, a través de su cuenta de X (antes Twitter), pero también por medio de un comunicado publicado por Presidencia, el presidente Gustavo Petro señaló que la mayoría de los medios de comunicación en los últimos días "han construido dos burbujas comunicacionales" con el objetivo, según él, de "manipular a la sociedad".



El mandatario se refirió a dos episodios.



En primer lugar, a los hechos ocurridos el jueves en cuando manifestantes reclamaron a la Corte que tomara una decisión sobre la terna para Fiscal propuesta por el Gobierno.



"Las informaciones que tenemos nos dicen que un grupo coordinado de 4 personas ajenas por completo a las manifestaciones bloqueó por 10 segundos la puerta de reja del palacio de justicia y retrocedieron ante la oposición de los manifestantes", escribió Petro.



Después, en su pronunciamiento, el Presidente hizo referencia a las versiones sobre un supuesto abucheo en contra de la primera dama Veronica Alcocer en un desfile del Carnaval de Barranquilla. "(...) había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia contra mi esposa, solo que su comparsa, porque sabíamos de la operación, tomó otro recorrido y allí solo hubo aplauso popular a mi gobierno", manifestó.



Esto, luego de que la misma primera dama señalara que tuvo que dejar el desfile en el cual tenía planeado participar, en la carrera 44 de Barranquilla, porque tuvo problemas con su vestido.



Los medios de comunicación, en su mayoría, tanto el viernes como ayer sábado, han construido dos burbújas comunicacionales por completo falsas con el objetivo de la manipulación de la sociedad:



1. Informar que hubo ejercicio de violencia física contra magistrados de la corte y… https://t.co/Bbg5V90NWB — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2024

En este contexto, el Presidente se refirió directamente a los medios de comunicación.



"Esto significa que titulares están previamente diseñados al igual que los grupos que le darán legitimidad. Intentan construir lo que se llama el "lawfare", es decir que la justicia tome partido contra el gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo", agregó.



Dijo que esto también ha sucedido en Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala y Argentina.



"Este gobierno no ha hecho sino cumplir la constitución bajo el precepto de construir un verdadero Estado Social de Derecho, los gobiernos anteriores construyeron fue un neoliberalismo que nos hundió en violencia, injusticia social y politizó la justicia para la impunidad. Por eso no se ha cumplido con el acuerdo de paz", dijo.



Y agregó que: "las cortes saben que cuentan con nuestras garantías, el influjo de la politización recorre los pasillos de las cortes; el gobierno reitera su programa hacia la justicia: más independencia, más poder, más justicia para la ciudadanía".



El Presidente señaló que la terna presentada a la Corte es "una terna de mujeres decentes y capaces de acabar la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas".



"No he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida política", dijo.



Finalmente, se volvió a referir a las movilizaciones sociales. "El gobierno del cambio solicita a la ciudadanía estar preparada a la movilización general por la decencia y el respeto del voto", concluyó.



"Este gobierno - dijo también Petro- dará garantía a toda movilización ciudadana sin violencia. La movilización general de la ciudadanía de la que hablado tiene como objetivo no permitir la burla del voto ciudadano con maniobras politiqueras de corruptos ni permitir que hayan burlas a la democracia".

Lo que dijo la Corte sobre el asedio al Palacio

Bogotá 08 febrero 2024. Disturbios durante las protestas frente al Palacio de Justicia. Los Manifestantes son desalojados por la policía. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La versión del Presidente sobre los hechos del jueves difiere de lo que registraron los medios de comunicación que estuvieron en el lugar y de la versión de la misma Corte Suprema de Justicia, que desde el viernes denunció que se está tratando de "minimizar" la gravedad de los hechos ocurridos.



El 8 de febrero, en un comunicado, la Corte dijo que "además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción", se puso "en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país".



"Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado", señaló el alto tribunal en un comunicado.



Además, en entrevista con EL TIEMPO, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, quien estuvo en el Palacio, confirmó que la turba limitó el derecho a la movilidad de los magistrados y funcionarios judiciales.



"Realmente sí tuvimos un cerco indebido, privados de nuestro derecho a movilizarnos, incluso nos impidieron el ingreso de alimentos, todo eso por supuesto indebidamente y en contra de las instituciones y de la independencia de la rama", dijo.



REDACCIÓN POLÍTICA

