Presidencia pidió la renuncia de Nórida Rodríguez, gerente de RTVC

EL TIEMPO pudo confirmar que en las recientes horas, la Presidencia solicitó la renuncia a la gerente del sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, Nórida Rodríguez.

La decisión, que se venía anticipando semanas atrás, se daría luego de escándalos por presuntas irregularidades al interior de la entidad en temas de contratación. El cargo sería asumido por Hollman Morris, actual subgerente.

El 30 de mayo de 2023, Nórida Rodríguez Muñoz se posesionó en el Ministerio de las TIC como nueva Gerente de RTVC. Foto:RTVC Compartir

El pasado 26 de marzo, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Nórida Rodríguez Muñoz y Jorge Luis Arzuaga Cadena, en sus condiciones de gerente y subgerente de Soporte Corporativo de Radio Televisión de Colombia, RTVC, respectivamente, por posibles irregularidades en materia contractual que vendrían presentándose desde mayo de 2023.

Entre los contratos que se investigan está el de la Agencia Nacional Digital para la puesta en marcha de varias emisoras de paz. "Asimismo, la Procuraduría puso su lupa sobre el contrato interadministrativo con la Agencia Nacional de Tierras que, al parecer, supera los $ 15.400 millones y mediante el cual RTVC se comprometió a prestar servicios de logística para eventos, sin contar, al parecer, con la experiencia y capacidad técnica para ello", señaló el ente de control.

"No le tengo miedo a la investigación. Me enteré del proceso por radio, y me hicieron notificación personal, lo cual es ilegal”, aseveró Rodríguez en W Radio, quién además había señalado estar firme en el cargo.

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, confirmó el cambio de dirección

A través de un comunicado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en cabeza de Mauricio Lizcano confirmó la decisión de la Presidencia de cambiar la dirección de RTVC y aseguró la cartera entrará a revisar el funcionamiento del sistema de medios públicos.

"Ante la decisión de la Presidencia de la República de hacer un cambio en la dirección de RTVC, el MinTIC ratifica su compromiso de seguir trabajando para el fortalecimiento de esta entidad y de los medios públicos del país".

Y añade: "El Ministerio entrará a revisar y fortalecer el correcto funcionamiento de RTVC. Además, se continuará trabajando, desde las respectivas competencias, en la transformación que necesita el sistema de medios públicos de Colombia".

