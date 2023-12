Más de 15 personas salieron de la oficina de prensa de Presidencia: ¿qué pasó?

El 30 de noviembre fue un día de malas noticias para el área de comunicaciones que trabajan con Presidencia, pues más de 15 personas que trabajan allí perdieron su empleo. Así lo confirman fuentes al interior del Departamento Administrativo de la Presidencia.



(Puede leer: Presidente Gustavo Petro intervino en la COP28 en Dubái: habló de Hitler y Gaza)

Por ahora lo que se sabe es que se tratan de casos en los que se les acabó el contrato y no les fue renovado. La determinación fue de la propia secretaria para las comunicaciones, María Paula Fonseca.



Entre los que salieron hay personas que trabajaban en fotografía, locución, cámaras y producción de notas digitales. En este grupo, igualmente, hay personas que les faltaban pocos meses para pensionarse.

Varios de los que tenían este contrato con RTVC llevaban varios años trabajando en el Palacio, por ende, vienen de gobiernos anteriores. Todo esto sucedió mientras el presidente Petro se encuentra en Dubái, participando en la COP28. Por el momento ni el jefe de Estado ni Presidencia se han pronunciado al respecto.



Fuentes del DAPRE confirmaron que todavía están consolidando el número total de lo que salen de Casa de Nariño. Se está analizando caso por caso, pues varios estaban ya cerca de pensionarse.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Petro en su intervención en la COP28. Foto: Alexa Rochi/Presidencia

¿Qué dijo el presidente Petro en su intervención en Dubái?

El presidente Gustavo Petro habló ante los jefes de Estado que están presentes en la cumbre internacional COP28, que se realiza en Dubái. En su discurso hizo referencia a la guerra entre Hamás e Israel. Defendió a Palestina e indicó que "la barbarie desatada contra el pueblo palestino es lo que les espera al éxodo de los pueblos desatado por el cambio climático.



El mandatario señaló que la desigualdad social "es la causa por la cual ha fracasado la COP de París. Hoy se emite un 12 % más de CO2 en el mundo que en el 2010".



Luego indicó que "los sectores más ricos han expandido su consumo de carbono llevando a la humanidad a la crisis. No se financió el fondo del clima para proteger a las poblaciones no emisores de CO2".

Intervención de Petro en la COP28 en Dubai Intervención de Petro en la COP28 en Dubai. Foto:

Afirmó que el capitalismo de los países ricos "se resiste a desvalorizar la riqueza propia de sus sociedades basadas en la producción y consumo de carbono; los Estados de los países ricos no pueden ni desean desvalorizar su capital fósil, el capital asentado en el petróleo, el carbón y el gas".



El mandatario, en su intervención, hizo referencia a la guerra entre Hamás e Israel e indicó que "el genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática".



El Presidente indicó que ese escenario que planteó se dará "si los portadores de la riqueza del norte intensiva en consumo de carbono no permiten apagar la chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana".



Petro señaló que dicha ruptura será desigual, pues la mayor parte de las víctimas climáticas, que serán "miles de millones", estarán en los países que no emiten CO2.



(Puede leer: Presidente Gustavo Petro defiende la reforma de salud criticada en carta de exministros)



Agregó que el éxodo del sur hacia al norte tendrá consecuencias, especialmente en los países que tienen políticas antimigratorias y donde, según dijo el mandatario, está ascendiendo la extrema derecha



También dijo que los objetivos del Acuerdo de París fracasaron y criticó a los "sectores más ricos" que siguen basando su economía en el carbón.



REDACCIÓN POLÍTICA