El nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habló con EL TIEMPO sobre la reestructuración que se está alistando para la Presidencia.



De acuerdo con Mauricio Lizcano, contempla algunas medidas de tipo administrativo como es el caso de eliminar unas 9 de las 12 consejerías existentes y otras relacionadas la apertura del gobierno, como es quitar algunas rejas para abrir la denominada plaza de armas al público.

¿Usted va a ser la mano derecha del Presidente?

Conociendo el estilo del Presidente no creo que quiera un equipo que lo encierre, o personas que le hablen al oído, o que le filtren la información o que le impidan comunicarse con el pueblo o con sus ministros. Es decir, no quieren áulicos que estemos aquí en Palacio, encerrándolo en una urna de cristal para manipular la información. Yo creo que ese no es el objeto de nuestra labor. Nosotros estamos más cerca para que las instrucciones del Presidente, los programas y proyectos que quedaron consignados en el plan de gobierno se cumplan. Nuestra función es una función ejecutiva, es estar al lado del Presidente para que el Presidente tenga toda la información y todas las herramientas y que las decisiones que tome se cumplan lo más rápido posible.



Se está planteando una reforma de la Presidencia, ¿qué contempla?

Vamos a reformar la Presidencia para varias cosas. La primera, para hacer una Presidencia abierta al ciudadano, donde el Presidente tenga interlocución directa con la regiones, interlocución directa con los ciudadanos, con las comunidades, con los partidos políticos, con todo el Estado como un todo. Lo segundo es que para poder lograr eso pues vamos a eliminar la mayoría de las consejerías.



¿Por qué?

Porque duplicaban las funciones de los ministros, eso realmente era una vergüenza. De lo que me he enterado aquí es realmente vergonzoso para el país. Altos consejeros que ganaban el mismo sueldo del ministro y además tenían asesores que se ganaban el sueldo de los ministros y además cada consejero tenía 2 o 3 camionetas con escoltas. Eso lo vamos a eliminar.



¿Y entonces qué va a pasar?

​Esas funciones se les van a devolver a los ministros, vamos además a ahorrar recursos para el Estado. Vamos a dejar dos o tres consejerías que sean realmente importantes para el Presidente y que sean verdaderamente transversales para el Presidente. Ese estudio lo estamos haciendo.

¿Qué más contempla esa reforma?

Vamos a eliminar el gran jefe de gabinete que existía omnipotente, para fusionarlo con el Dapre y crear una sola entidad que se llame Secretaría General.



Estamos hablando de que hay 12 consejerías...

Vamos a reducir de 12 a unas 3, es decir, vamos a eliminar nueve. Digamos que eso se está estudiando. Lo que está claro es que de 12 nos vamos a pasar a no más de cuatro consejerías, lo que claramente es una reducción de más de 70 por ciento.



¿Y qué va a pasar con la oficina del alto comisionado de Paz?

Es una consejería que está por ley y como tal la vamos a dejar. Las demás ya están en veremos.



¿Y el secretario general será usted?

Así es, esa es la invitación que me hizo el Presidente.



¿Y en qué va todo ese proceso de reestructuración?

Eso va bien. Estamos trabajando en eso, pero no es tan sencillo como emitir un decreto. Tenemos facultades legales para organizar la Presidencia y la Vicepresidencia, pero eso requiere de dos avales, el de Función Publica, en el que se determine que lo que se va a hacer es funcional, y uno de Hacienda, en el que se determine que no va a haber más costos. Yo creo que en este caso vamos a bajar a la mitad los costos de funcionamiento de la Presidencia de la República. Si aquí no hay austeridad, si no se lidera con el ejemplo, cómo se les va a exigir a los ministros, a los directores de entidades que sean austeros. Debemos ser coherentes y austeros para que los impuestos de los colombianos vayan a inversión y no a burocracia. Y el ejemplo empieza por casa.

Usted insiste mucho en que este será un gobierno abierto al público, ¿de qué estamos hablando?

La idea es que el Presidente esté en contacto con las comunidades todo el tiempo, que él se entere de los temas no solo por informes o presentaciones, sino que está en las regiones, en las calles. La Presidencia de la República la vamos a abrir mucho más, no solo en términos de comunicaciones y de recibir información, sino físicamente.



¿Eso qué significa?

Estamos pensando en quitar algunas rejas de Palacio para que las ciudadanos puedan utilizar la plaza de Armas, para que se vuelva una plaza pública.



Espere, ¿van a quitar las rejas para abrir la plaza de Armas?

Sí, vamos a quitar unas rejas para que la gente pueda entrar a Palacio, a la plaza de Armas, que solo sirve para tirar tapetes rojos para que caminen los presidentes. Le vamos a quitar las rejas para que los ciudadanos puedan entrar, puedan caminar. Obviamente que mantendremos las medidas de seguridad.



¿Van a abrir las calles aledañas a la Casa de Nariño?

No para carros, pero sí para uso peatonal. Claro que esto no será mañana, porque solo quitar las rejas implica un trabajo de seguridad y el trabajo en infraestructura. Pero en los próximos meses van a ver un Palacio abierto a los ciudadanos.



¿Qué más contempla la reestructuración?

El gobierno se va a enfocar mucho en los diálogos regionales.



¿Uno podría decir que lo que se viene es la apertura de la Presidencia?

Sí, es una apertura mental, física, una apertura en todos los sentidos. Este es un presidente popular, este es un gobierno popular y eso no solo lo queremos decir en el discurso, sino lo queremos hacer físicamente, para que todo el mundo lo perciba así.



