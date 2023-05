En el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual, que se conmemoró este miércoles, en la Casa de Nariño fue presentado el Centro de Memoria e Investigación No es Hora de Callar, que hace parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jineth Bedoya Lima, editora de Género de EL TIEMPO.



“Gracias a la víctimas y sobrevivientes que esta están aquí. Mi motivación para seguir luchando. Su lucha es la mía. Sus lágrimas son nuestro colectivo. Ese dolor es nuestro combustible”, comentó Bedoya Lima, quien recordó el papel que jugó su madre en la lucha por reconocimiento de las omisiones del Estado colombiano.



En su discurso, la periodista dijo que resultaba un tanto injusto que fuera esta administración la que tenga que hacer el acto de reconocimiento cuando varios de sus miembros han sido los que han buscado que se haga justicia en su caso.

Conmemoración Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual Foto: César Carrión. Presidencia

“Lo importante es que somos superiores a los funcionarios del pasado", comentó y cuestionó a las administraciones anteriores y la falta de acción por parte de la Fiscalía en todos estos años.



Precisamente Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación, pidió perdón “por la mala gestión de nosotros, los funcionarios”.



Bedoya, además, aseguró que sigue habiendo una deuda con el periodismo “porque a mí me secuestraron por ejercer mi trabajo de periodista. Se debe entender el periodismo como una institución democrática que tiene derecho a la libertad de expresión. Mis victimarios, mientras me mantenían secuestrada, me recalcaron varias veces que ese era un mensaje para la prensa colombiana y su posición arrodillada y conveniente frente a la guerrilla”.



Bedoya alertó sobre el recrudecimiento de los casos de la violencia sexual ante la acción del 'clan del Golfo'. "Los violentos regresaron y están allí recordando la violación. No podemos permitir que la violencia vuelva", dijo la periodista.

Conmemoración Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual Foto: César Carrión. Presidencia

Yolanda Perea, lideresa social, tomó la voz en el acto de reconocimiento. Esta pidió encender una luz a favor de las víctimas de la violencia sexual. "No están solas, somos muchas tejiendo".



"Queremos decirle al Presidente qué para la dignidad se necesita la no repetición. Ahondar en el cese bilateral porque nuestras hijas e hijos siguen sufriendo de la violencia y el reclutamiento", añadió Perea, que también ha sido víctima de la violencia sexual: "Estamos tejiendo vida para que no nos digan pobrecitas".



Tras el discurso de Perea, Bedoya le entregó una copia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano por sus omisiones en dicho caso.



Ferrer, además, se dirigió a las víctimas de violencia sexual presentes: "Quiero darles las gracias por vuestras vidas. A ti especialmente, Jineth, por hacer que tu sentencia nos beneficie a todas" .



Por último, habló del trabajo que se hará con "No es hora de Callar", la fundación liderada por Bedoya: "Vamos a trabajar con ambición para poner el trabajo de esta fundación en servicio de todo el país".



"Cuando las mujeres damos un paso, la sociedad se mueve", concluyó la funcionaria.