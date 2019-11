Así ve la prensa extranjera la 'gran conversación nacional'

“Presionado por las marchas y concentraciones que no cesan”, el presidente Iván Duque adelantó lo que él bautizó como “conversación nacional” aunque el Mandatario “ha sido criticado por no incluir en la conversación a los principales promotores del paro nacional del jueves, cuando comenzaron las manifestaciones en el país”.



Palabras más, palabras menos esta es la línea argumentativa de la mirada de la prensa extranjera sobre la situación de conflictividad social que atraviesa Colombia.

“Colombia se ha sumado, desde el jueves, a la ola de protestas que en las últimas semanas ha sacudido a diversos países de Sudamérica. El caso colombiano es particular, pues los movimientos sociales han estado históricamente eclipsados por el conflicto armado. Las razones del estallido de esta semana son diversas, pero han confluido a la hora de canalizar el descontento con el Gobierno de Iván Duque y la exigencia de unas reformas para paliar unas carencias que se arrastran desde hace décadas”, escribe el diario madrileño de El País de Madrid.



“Los colombianos mantienen viva la protesta contra la política económica y social del presidente de su país, Iván Duque, que este domingo inició sus primeros contactos con políticos en una "conversación nacional" que es una incógnita en medio de la más grave crisis de su Gobierno”, apunta desde Barcelona, el también muy prestigioso La Vanguardia.

The Independent, desde Londres, anota que las continuas quejas de los manifestantes contra Duque por la situación económica contrastan por “la negación que hace el Presidente” lo que aumenta “el enojo de los marchantes” que además critican su “falta de acción para detener la corrupción y el asesinato de activistas de derechos humanos”.



En Le Monde, desde Paris, se afirma que “el movimiento lanzado por los sindicatos de trabajadores ha tenido un efecto de bola de nieve en el país. En la huelga y las marchas convocadas por organizaciones sociales se unieron el jueves, estudiantes, organizaciones indígenas, ambientalistas y opositores para denunciar las políticas del gobierno de derecha”.



The New York Times, desde la Gran Manzana, recuerda que “Duque, que tiene un deslucido índice de aprobación del 26 por ciento, inició una ofensiva de encanto reciente, buscando contrarrestar las afirmaciones erróneas de las redes sociales de que ha propuesto elevar la edad de jubilación y reducir los salarios de los trabajadores jóvenes”.

Miles de manifestantes marcharon en Bogotá el pasado 21 de noviembre. Foto: Juan Diego Buitrago - El Tiempo

Mientras que desde la otra costa de los Estados Unidos, en California, Los Angeles Times, dice que “los colombianos están enojados con el presidente conservador Iván Duque” y se suman a “la ola de descontento de América Latina” y salen “a las calles con una larga lista de quejas, liderada por la persistente desigualdad económica y la violencia desenfrenada contra los activistas sociales”.



Además de los rotativos, buena parte de los medios electrónicos del continente –en especial los programas de análisis de radio y televisión- le han dedicado un alto número de sus espacios para tratar de explicar lo que ocurre en Colombia.

La noticia en los medios impresos también ha sido llevada a sus primeras planas. En algunos casos, como en el de El País de Madrid, en algunas de sus ediciones le han dedicado hasta cuatro artículos en un solo día.



“El Gobierno ha caído en un foso de impopularidad, con una desaprobación que alcanza el 69% en las encuestas”, dice este rotativo que concluye: “Paradójicamente, esa desconexión es especialmente pronunciada con los jóvenes”.



En términos generales, los diarios hacen una lectura de Colombia en el contexto de lo que pasa en América Latina, con la lupa puesta en Ecuador, Bolivia y, especialmente, Chile.



Sin embargo, detallan los diferentes problemas que tienen al país en esta situación. El País, el diario más importante en español en el mundo, enumera las causas de lo que a su juicio provocó las protestas:



1. Las políticas económicas. Colombia es un país muy desigual, y aunque la economía es una excepción en la región —creció el 3,3% en el tercer trimestre—, el desempleo ha aumentado hasta volver a la cifra simbólica de los dos dígitos.



2. La oposición al acuerdo de paz. A Duque le ha correspondido implementar un acuerdo de paz del que fue un crítico feroz.



3. El incesante asesinato de líderes sociales. Si bien el asesinato de líderes sociales venía desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, durante el de Iván Duque la masacre ha continuado. Desde 2016, tras los acuerdos de paz, 486 líderes comunitarios y ambientales han sido asesinados, según la Defensoría del Pueblo.



4. El temor a los 'falsos positivos'. La muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC, que fue ocultado a la opinión pública; el asesinato de Dimar Torres, excombatiente de la guerrilla, a manos de soldados; y la información errónea sobre Venezuela que el Gobierno presentó ante Naciones Unidas, han empujado a muchos ciudadanos a las calles.



5. Universitarios en la calle. Los estudiantes han estado en la calle durante prácticamente todo el mandato de Duque, y en varios momentos se han convertido en el motor en las protestas. Una de sus principales demandas es mayor inversión para las universidades públicas.



6. La agenda anticorrupción. Con Duque recién investido, la llamada consulta anticorrupción, una propuesta para endurecer sanciones impulsada por sectores de oposición, no pudo superar el umbral requerido en agosto del año pasado, pero logró una votación histórica de más de 11 millones de votos, más incluso que los de Duque en los comicios presidenciales. El mandatario prometió recoger esa agenda, pero al final permitió que las propuestas de la consulta se marchitaran en el Congreso.





POLÍTICA