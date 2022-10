El sábado, en medio de la entrega que adelantó el Gobierno de las 590 hectáreas de la hacienda Támesis a 50 familias del conflicto armado en Montería, Córdoba, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el aumento en el precio del dólar de los días recientes.



(Puede leer: Dólar terminó la jornada en 4.895,30, luego de estar muy cerca de los $ 5.000).El mandatario precisó que la fluctuación en los valores de la divisa no es algo que dependa de sus declaraciones.

“Ahora se ha puesto de moda que el presidente no puede hablar porque el dólar se cae o se dispara. ¿Cuándo han dicho que la libertad política queda subsumida por cinco ricos que se les ocurre sacar los dólares del país?”, afirmó el presidente en medio de su discurso.



(No deje de leer: 'Es la economía, no la ideología': Ricardo Ávila).



Y continuó: "Aquí se habla las cosas y los problemas de los colombianos. En la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se han robado los bienes que la justicia le ha extinguido o está en los procesos de extinción a las mafias diferentes de Colombia".

Luego de seis jornadas sucesivas al alza, el dólar inició la semana pasada un paulatino descenso. Foto: Portafolio

La semana pasada el dólar superó récords históricos, ubicándose cerca de los 5.000 pesos, aunque no alcanzó a superar dicha barrera.



En la jornada del lunes el dólar abrió por encima de los $4.800 con un precio inicial del 4.880,00, lo que respresenta un alza de 60,58 pesos sobre la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para el día de hoy está en $4.819,42.

En la primera media hora de negociaciones de la divisa norteamericana esta ha alcanzado un promedio de $4.891,80 y un precio máximo de $4.903,91.

(Le puede interesar: Gustavo Petro: 'EE .UU. prácticamente está arruinando todas las economías del mundo').

Luego de seis jornadas sucesivas al alza, que lo llevaron hasta un máximo cercano a los 5.000 pesos en las operaciones diarias y a un récord histórico de 4.968,94 pesos en la tasa representativa del mercado (TRM) del pasado 25 de octubre, la divisa estadounidense en Colombia inició la semana pasada un paulatino descenso que la llevaron el viernes a negociarse a un precio mínimo de 4.763 pesos.

